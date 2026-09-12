Крючок FIXSEN Luksor одинарный (FX-71605B)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Крючок FIXSEN Luksor одинарный (FX-71605B)
Нестандартный чёрный цвет коллекции подчеркнут полированными золотистыми вставками. Керамические колбы черного цвета передают всю глубину отражающихся поверхностей. Металлические части аксессуаров покрыты долговечной эмалью, которая рассеивает свет, падающий на их поверхности. Сложное сочетание глянца и полуматовой текстуры создают неповторимый вид изделия. Покрытие эмалью надежно защищает изделие от воздействия влаги и легко моется теплой водой. Проверенная временем система крепления аксессуаров данной серии надежно зарекомендовала себя как одна из наиболее надежных. Прочность установки достигается за счет ребер жесткости, фиксирующих аксессуар на основании и предотвращающих его вращение.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 110 руб. 1 890 руб.278 руб. в СплитБумагодержатель FIXSEN Kvadro с крышкой (FX-61310)
-
В наличииЦена 1 180 руб. 1 800 руб.295 руб. в СплитПолотенцедержатель кольцо FIXSEN ADELE (FX-55011)
-
В наличииЦена 1 310 руб. 1 440 руб.328 руб. в СплитПодстаканник WasserKRAFT Lopau K-6028 9062885
-
В наличииЦена 1 360 руб. 1 440 руб.340 руб. в СплитДержатель для полотениц WasserKRAFT Ammer 7022, 32 cm 9060459
-
В наличииЦена 1 380 руб. 1 530 руб.345 руб. в СплитДержатель для полотениц WasserKRAFT Ammer 7022 9060460
-
В наличииЦена 1 530 руб. 2 250 руб.383 руб. в СплитДозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, НЕРЖ)
-
В наличииЦена 1 560 руб. 2 610 руб.390 руб. в СплитБумагодержатель с крышкой FIXSEN TREND (FX-97810)
-
В наличииЦена 1 650 руб.413 руб. в СплитКрючок Hansgrohe AddStories 41742140 бронза
-
В наличииЦена 1 710 руб. 1 800 руб.428 руб. в СплитДержатель для полотенец WasserKRAFT Lopau K-6030 9062888
-
В наличииЦена 1 780 руб. 3 150 руб.445 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги WasserKRAFT Berkel 6822 9060595
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитДержатель для ручного душа настенный AM.PM Func F0500822 черный
-
В наличииЦена 1 890 руб.473 руб. в СплитДвойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35600 хром
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Отзывы о товаре Крючок FIXSEN Luksor одинарный (FX-71605B)