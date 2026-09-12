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Смеситель для умывальника MIXLINE ML02-04 (529848) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для умывальника MIXLINE ML02-04 (529848)

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Смеситель для умывальника MIXLINE ML02-04 (529848) - фото 1
Смеситель для умывальника MIXLINE ML02-04 (529848) - фото 2
Смеситель для умывальника MIXLINE ML02-04 (529848) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
вентильное
Монтаж
на раковину
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
150
Длина излива
120
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для умывальника MIXLINE ML02-04 (529848) - фото 1
  • Смеситель для умывальника MIXLINE ML02-04 (529848) - фото 2
  • Смеситель для умывальника MIXLINE ML02-04 (529848) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682157
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
вентильное
Монтаж
на раковину
Комплектация
смеситель, кран-букса, шпилька, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
150
Длина излива
120
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
крепление на шпильку
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х15х12
Вес, кг.
1.53

Описание товара Смеситель для умывальника MIXLINE ML02-04 (529848)

Смесители ТМ "MIXLINE" имеют ряд преимуществ:- контроль производства на всех стадиях изготовления;- широкий ассортимент двухвентильных и картриджных смесителей для ванных комнат и смесителей для кухни;- различные типы креплений позволяют монтировать смесители на различные поверхности;- различный дизайн и цвета;- D-40 керамический картридж и 1/2" керамическая кран-букса;



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Отзывы о товаре Смеситель для умывальника MIXLINE ML02-04 (529848)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
вентильное
Монтаж
на раковину
Комплектация
смеситель, кран-букса, шпилька, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
150
Длина излива
120
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
крепление на шпильку
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Смесители ТМ "MIXLINE" имеют ряд преимуществ:- контроль производства на всех стадиях изготовления;- широкий ассортимент двухвентильных и картриджных смесителей для ванных комнат и смесителей для кухни;- различные типы креплений позволяют монтировать смесители на различные поверхности;- различный дизайн и цвета;- D-40 керамический картридж и 1/2" керамическая кран-букса;


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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