Top.Mail.Ru
Смеситель для кухни MIXLINE ML10-03 (522138) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для кухни MIXLINE ML10-03 (522138)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смеситель для кухни MIXLINE ML10-03 (522138) - фото 1
Смеситель для кухни MIXLINE ML10-03 (522138) - фото 2
Смеситель для кухни MIXLINE ML10-03 (522138) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный, на раковину
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
250
Длина излива
185
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни MIXLINE ML10-03 (522138) - фото 1
  • Смеситель для кухни MIXLINE ML10-03 (522138) - фото 2
  • Смеситель для кухни MIXLINE ML10-03 (522138) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 965 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681997
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный, на раковину
Комплектация
смеситель, крепёж (гайка), инструкция/гарантийный талон
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
250
Длина излива
185
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Особенности
современный дизайн
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х19х11
Вес, г.
830

Описание товара Смеситель для кухни MIXLINE ML10-03 (522138)

Элегантный кухонный смеситель MIXLINE с хромированной отделкой не только украсит интерьер, но и станет надежным помощником на вашей кухне. Вентильное управление позволяет тонко регулировать напор и температуру воды, а плавный поворотный излив длиной 185 мм делает процесс мытья посуды особенно удобным. Высокий излив 250 мм дает больше пространства для работы – даже с большими кастрюлями. Корпус выполнен из прочной латуни – это про долговечность и стабильную работу каждый день. Керамический картридж в запорном клапане обеспечивает легкость и плавность работы вентилей, а встроенный аэратор – мягкую струю без брызг. Смеситель устанавливается на раковину через одно монтажное отверстие, не занимая лишнего места. Идеальное сочетание надежности и комфорта для вашей кухни.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные

Отзывы о товаре Смеситель для кухни MIXLINE ML10-03 (522138)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный, на раковину
Комплектация
смеситель, крепёж (гайка), инструкция/гарантийный талон
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
250
Длина излива
185
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Особенности
современный дизайн
Страна производитель
Китай
Описание
Элегантный кухонный смеситель MIXLINE с хромированной отделкой не только украсит интерьер, но и станет надежным помощником на вашей кухне. Вентильное управление позволяет тонко регулировать напор и температуру воды, а плавный поворотный излив длиной 185 мм делает процесс мытья посуды особенно удобным. Высокий излив 250 мм дает больше пространства для работы – даже с большими кастрюлями. Корпус выполнен из прочной латуни – это про долговечность и стабильную работу каждый день. Керамический картридж в запорном клапане обеспечивает легкость и плавность работы вентилей, а встроенный аэратор – мягкую струю без брызг. Смеситель устанавливается на раковину через одно монтажное отверстие, не занимая лишнего места. Идеальное сочетание надежности и комфорта для вашей кухни.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для кухни MIXLINE ML10-03 (522138) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...