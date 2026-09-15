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Смеситель для ванны с душем FAUZT FZs-511-17 тип См-ВУДРНШлА купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны с душем FAUZT FZs-511-17 тип См-ВУДРНШлА

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Смеситель для ванны с душем FAUZT FZs-511-17 тип См-ВУДРНШлА
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Длина излива
35.5
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%
2 270 руб.  2 340 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 553633
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Смеситель для ванны с душем FAUZT FZs-511-17 тип См-ВУДРНШлА
2 270 руб. -3%
2 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FAUZT
Тип товара
Смеситель для ванны
Страна бренда
Россия
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевая лейка, душевой шланг, держатель для душа, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Длина излива
35.5
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционный
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х13х8
Вес, кг.
1.49

Описание товара Смеситель для ванны с душем FAUZT FZs-511-17 тип См-ВУДРНШлА

Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны с душем FAUZT FZs-511-17 тип См-ВУДРНШлА




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Характеристики
Бренд
FAUZT
Тип товара
Смеситель для ванны
Страна бренда
Россия
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевая лейка, душевой шланг, держатель для душа, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Длина излива
35.5
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Развернуть
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционный
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для ванны с душем FAUZT FZs-511-17 тип См-ВУДРНШлА – стоимость товара 2270 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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