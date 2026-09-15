Смеситель для ванны Teymi Ritta, хром T10207
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Характеристики
Описание товара Смеситель для ванны Teymi Ritta, хром T10207
Смеситель для ванны Teymi Ritta, хром — это высококачественное и функциональное решение для вашей ванной комнаты. Изготовленный из прочных материалов, этот смеситель обладает долговечностью и надежностью. Глянцевая поверхность в стиле хрома придает ему элегантный и современный вид, который дополнит любой интерьер ванной комнаты. Смеситель Teymi Ritta, хром оснащен однорычажным механизмом, что делает его использование удобным и простым. Керамический картридж диаметром 40 мм обеспечивает плавное и точное регулирование потока воды. В комплекте со смесителем идут две гибкие подводки длиной 40 см каждая, что облегчает его установку. Аэратор в смесителе обеспечивает равномерное распределение воды, а также помогает экономить ее расход. Высота смесителя составляет 100 мм, глубина - 165 мм. Это делает его удобным для использования как в бытовых условиях, так и в общественных ванных комнатах. Смеситель Teymi Ritta, хром имеет гарантию производителя на 5 лет, что подтверждает его высокое качество и долговечность. Продукция произведена в соответствии с требованиями ГОСТа Российской Федерации, прошла испытание в аккредитованном сертифицирующем центре и получила декларацию соответствия. Душевая лейка и шланг приобретаются отдельно.
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