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Смеситель для ванны Teymi Ritta, хром T10207 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны Teymi Ritta, хром T10207

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Смеситель для ванны Teymi Ritta, хром T10207 - фото 1
Смеситель для ванны Teymi Ritta, хром T10207 - фото 2
Смеситель для ванны Teymi Ritta, хром T10207 - фото 3
Смеситель для ванны Teymi Ritta, хром T10207 - фото 4
Смеситель для ванны Teymi Ritta, хром T10207 - фото 5
Смеситель для ванны Teymi Ritta, хром T10207 - фото 6
Смеситель для ванны Teymi Ritta, хром T10207 - фото 7
Смеситель для ванны Teymi Ritta, хром T10207 - фото 8
Смеситель для ванны Teymi Ritta, хром T10207 - фото 9
Смеситель для ванны Teymi Ritta, хром T10207 - фото 10
Смеситель для ванны Teymi Ritta, хром T10207 - фото 11
Смеситель для ванны Teymi Ritta, хром T10207 - фото 12
Смеситель для ванны Teymi Ritta, хром T10207 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Длина излива
165
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для ванны Teymi Ritta, хром T10207 - фото 1
  • Смеситель для ванны Teymi Ritta, хром T10207 - фото 2
  • Смеситель для ванны Teymi Ritta, хром T10207 - фото 3
  • Смеситель для ванны Teymi Ritta, хром T10207 - фото 4
  • Смеситель для ванны Teymi Ritta, хром T10207 - фото 5
  • Смеситель для ванны Teymi Ritta, хром T10207 - фото 6
  • Смеситель для ванны Teymi Ritta, хром T10207 - фото 7
  • Смеситель для ванны Teymi Ritta, хром T10207 - фото 8
  • Смеситель для ванны Teymi Ritta, хром T10207 - фото 9
  • Смеситель для ванны Teymi Ritta, хром T10207 - фото 10
  • Смеситель для ванны Teymi Ritta, хром T10207 - фото 11
  • Смеситель для ванны Teymi Ritta, хром T10207 - фото 12
  • Смеситель для ванны Teymi Ritta, хром T10207 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%
2 280 руб.  2 430 руб. 
Начислим 50 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680109
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для ванны Teymi Ritta, хром T10207
2 280 руб. -6%
2 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Teymi
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
12
Страна бренда
Финляндия
Ширина, см
18
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
165
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х18х12
Вес, кг.
1.2

Описание товара Смеситель для ванны Teymi Ritta, хром T10207

Смеситель для ванны Teymi Ritta, хром — это высококачественное и функциональное решение для вашей ванной комнаты. Изготовленный из прочных материалов, этот смеситель обладает долговечностью и надежностью. Глянцевая поверхность в стиле хрома придает ему элегантный и современный вид, который дополнит любой интерьер ванной комнаты. Смеситель Teymi Ritta, хром оснащен однорычажным механизмом, что делает его использование удобным и простым. Керамический картридж диаметром 40 мм обеспечивает плавное и точное регулирование потока воды. В комплекте со смесителем идут две гибкие подводки длиной 40 см каждая, что облегчает его установку. Аэратор в смесителе обеспечивает равномерное распределение воды, а также помогает экономить ее расход. Высота смесителя составляет 100 мм, глубина - 165 мм. Это делает его удобным для использования как в бытовых условиях, так и в общественных ванных комнатах. Смеситель Teymi Ritta, хром имеет гарантию производителя на 5 лет, что подтверждает его высокое качество и долговечность. Продукция произведена в соответствии с требованиями ГОСТа Российской Федерации, прошла испытание в аккредитованном сертифицирующем центре и получила декларацию соответствия. Душевая лейка и шланг приобретаются отдельно.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные

Отзывы о товаре Смеситель для ванны Teymi Ritta, хром T10207




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Teymi
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
12
Страна бренда
Финляндия
Ширина, см
18
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Длина излива
165
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны Teymi Ritta, хром — это высококачественное и функциональное решение для вашей ванной комнаты. Изготовленный из прочных материалов, этот смеситель обладает долговечностью и надежностью. Глянцевая поверхность в стиле хрома придает ему элегантный и современный вид, который дополнит любой интерьер ванной комнаты. Смеситель Teymi Ritta, хром оснащен однорычажным механизмом, что делает его использование удобным и простым. Керамический картридж диаметром 40 мм обеспечивает плавное и точное регулирование потока воды. В комплекте со смесителем идут две гибкие подводки длиной 40 см каждая, что облегчает его установку. Аэратор в смесителе обеспечивает равномерное распределение воды, а также помогает экономить ее расход. Высота смесителя составляет 100 мм, глубина - 165 мм. Это делает его удобным для использования как в бытовых условиях, так и в общественных ванных комнатах. Смеситель Teymi Ritta, хром имеет гарантию производителя на 5 лет, что подтверждает его высокое качество и долговечность. Продукция произведена в соответствии с требованиями ГОСТа Российской Федерации, прошла испытание в аккредитованном сертифицирующем центре и получила декларацию соответствия. Душевая лейка и шланг приобретаются отдельно.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для ванны Teymi Ritta, хром T10207 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2280 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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