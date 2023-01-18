Смеситель для раковины Ledeme L1029-B
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Высота излива
51
Длина излива
144
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%2 030 руб. 2 160 руб.
В наличии
Код товара: 314973
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 030 руб. -6%
2 160 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смеситель для раковины
Высота, см
11.2
Страна бренда
Россия
Ширина, см
4.9
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
51
Длина излива
144
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х24х12
Вес, кг.
4
Описание товара Смеситель для раковины Ledeme L1029-B
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.
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Бренд
Тип товара
Смеситель для раковины
Высота, см
11.2
Страна бренда
Россия
Ширина, см
4.9
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Развернуть
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
51
Длина излива
144
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, на кухню недорогие, электронные
Достоинства:
Комментарий:
Искал в разных источниках. Здесь самый приемлемый вариант.
Достоинства:
Комментарий:
Коротковатый кран. Как сказал специалист, крана хватит на 1-2 года. Думаю это время потерплю его коротковптость.
Достоинства:
Комментарий:
Уже второй такой смеситель, первый стоит почти год, работает нормально. С установкой проблем нет, за исключением описанной выше.
Достоинства:
Комментарий:
качественный крепеж
Достоинства:
Комментарий:
Полный комплект, пока не установили
Смеситель для раковины Ledeme L1029-B - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2030 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смеситель для раковины Ledeme L1029-B
Достоинства:
Комментарий:
Искал в разных источниках. Здесь самый приемлемый вариант.
Достоинства:
Комментарий:
Коротковатый кран. Как сказал специалист, крана хватит на 1-2 года. Думаю это время потерплю его коротковптость.
Достоинства:
Комментарий:
Уже второй такой смеситель, первый стоит почти год, работает нормально. С установкой проблем нет, за исключением описанной выше.
Достоинства:
Комментарий:
качественный крепеж
Достоинства:
Комментарий:
Полный комплект, пока не установили