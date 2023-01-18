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Смеситель для раковины Ledeme L1029-B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины Ledeme L1029-B

5 Отзывы
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Смеситель для раковины Ledeme L1029-B - фото 1
Смеситель для раковины Ledeme L1029-B - фото 2
Смеситель для раковины Ledeme L1029-B - фото 3
Смеситель для раковины Ledeme L1029-B - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Высота излива
51
Длина излива
144
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины Ledeme L1029-B - фото 1
  • Смеситель для раковины Ledeme L1029-B - фото 2
  • Смеситель для раковины Ledeme L1029-B - фото 3
  • Смеситель для раковины Ledeme L1029-B - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%
2 030 руб.  2 160 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 314973
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для раковины Ledeme L1029-B
2 030 руб. -6%
2 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LEDEME
Тип товара
Смеситель для раковины
Высота, см
11.2
Страна бренда
Россия
Ширина, см
4.9
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
51
Длина излива
144
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х24х12
Вес, кг.
4

Описание товара Смеситель для раковины Ledeme L1029-B

Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины Ledeme L1029-B

Источник: Яндекс Маркет
18.01.2023
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Искал в разных источниках. Здесь самый приемлемый вариант.
Источник: Яндекс Маркет
30.09.2022
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
Коротковатый кран. Как сказал специалист, крана хватит на 1-2 года. Думаю это время потерплю его коротковптость.
Источник: Яндекс Маркет
11.06.2022
Пресняков Константин Викторович

Достоинства:


Комментарий:
Уже второй такой смеситель, первый стоит почти год, работает нормально. С установкой проблем нет, за исключением описанной выше.
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2022
Максим Ш.

Достоинства:


Комментарий:
качественный крепеж
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2021
Алёна З.

Достоинства:


Комментарий:
Полный комплект, пока не установили



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Характеристики
Бренд
LEDEME
Тип товара
Смеситель для раковины
Высота, см
11.2
Страна бренда
Россия
Ширина, см
4.9
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Развернуть
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
51
Длина излива
144
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2023
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Искал в разных источниках. Здесь самый приемлемый вариант.
Источник: Яндекс Маркет
30.09.2022
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
Коротковатый кран. Как сказал специалист, крана хватит на 1-2 года. Думаю это время потерплю его коротковптость.
Источник: Яндекс Маркет
11.06.2022
Пресняков Константин Викторович

Достоинства:


Комментарий:
Уже второй такой смеситель, первый стоит почти год, работает нормально. С установкой проблем нет, за исключением описанной выше.
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2022
Максим Ш.

Достоинства:


Комментарий:
качественный крепеж
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2021
Алёна З.

Достоинства:


Комментарий:
Полный комплект, пока не установили


Смеситель для раковины Ledeme L1029-B - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2030 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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