Смеситель для кухни Teymi Lina, хром T10223
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Характеристики
Описание товара Смеситель для кухни Teymi Lina, хром T10223
Смеситель для кухни Teymi Lina, хром (T10223) — это высококачественное и функциональное решение для вашей кухни. Изготовленный из прочных материалов, этот смеситель обладает долговечностью и надежностью. Глянцевая поверхность в стиле хрома придает ему элегантный и современный вид, который дополнит любой интерьер кухни. Смеситель Teymi Lina, хром (T10223) оснащен однорычажным механизмом, что делает его использование удобным и простым. Керамический картридж диаметром 40 мм обеспечивает плавное и точное регулирование потока воды. В комплекте со смесителем идут две гибкие подводки длиной 40 см каждая, что облегчает его установку. Аэратор в смесителе обеспечивает равномерное распределение воды, а также помогает экономить ее расход. Высота смесителя составляет 405 мм, а высота излива - 315 мм. Это делает его удобным для использования как в бытовых условиях, так и в общественных кухнях. Продукция произведена в соответствии с требованиями ГОСТа Российской Федерации, прошла испытание в аккредитованном сертифицирующем центре и получила декларацию соответствия.
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