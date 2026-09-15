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Смеситель для кухни Teymi Lina, хром T10223 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни Teymi Lina, хром T10223

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Смеситель для кухни Teymi Lina, хром T10223 - фото 1
Смеситель для кухни Teymi Lina, хром T10223 - фото 2
Смеситель для кухни Teymi Lina, хром T10223 - фото 3
Смеситель для кухни Teymi Lina, хром T10223 - фото 4
Смеситель для кухни Teymi Lina, хром T10223 - фото 5
Смеситель для кухни Teymi Lina, хром T10223 - фото 6
Смеситель для кухни Teymi Lina, хром T10223 - фото 7
Смеситель для кухни Teymi Lina, хром T10223 - фото 8
Смеситель для кухни Teymi Lina, хром T10223 - фото 9
Смеситель для кухни Teymi Lina, хром T10223 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Высота излива
315
Длина излива
155
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухни Teymi Lina, хром T10223 - фото 1
  • Смеситель для кухни Teymi Lina, хром T10223 - фото 2
  • Смеситель для кухни Teymi Lina, хром T10223 - фото 3
  • Смеситель для кухни Teymi Lina, хром T10223 - фото 4
  • Смеситель для кухни Teymi Lina, хром T10223 - фото 5
  • Смеситель для кухни Teymi Lina, хром T10223 - фото 6
  • Смеситель для кухни Teymi Lina, хром T10223 - фото 7
  • Смеситель для кухни Teymi Lina, хром T10223 - фото 8
  • Смеситель для кухни Teymi Lina, хром T10223 - фото 9
  • Смеситель для кухни Teymi Lina, хром T10223 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
2 070 руб.  3 510 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680125
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для кухни Teymi Lina, хром T10223
2 070 руб. -41%
3 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Teymi
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
7
Страна бренда
Финляндия
Ширина, см
23
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
гибкая подводка (40 см), гайка
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
315
Длина излива
155
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х23х7
Вес, кг.
1.7

Описание товара Смеситель для кухни Teymi Lina, хром T10223

Смеситель для кухни Teymi Lina, хром (T10223) — это высококачественное и функциональное решение для вашей кухни. Изготовленный из прочных материалов, этот смеситель обладает долговечностью и надежностью. Глянцевая поверхность в стиле хрома придает ему элегантный и современный вид, который дополнит любой интерьер кухни. Смеситель Teymi Lina, хром (T10223) оснащен однорычажным механизмом, что делает его использование удобным и простым. Керамический картридж диаметром 40 мм обеспечивает плавное и точное регулирование потока воды. В комплекте со смесителем идут две гибкие подводки длиной 40 см каждая, что облегчает его установку. Аэратор в смесителе обеспечивает равномерное распределение воды, а также помогает экономить ее расход. Высота смесителя составляет 405 мм, а высота излива - 315 мм. Это делает его удобным для использования как в бытовых условиях, так и в общественных кухнях. Продукция произведена в соответствии с требованиями ГОСТа Российской Федерации, прошла испытание в аккредитованном сертифицирующем центре и получила декларацию соответствия.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, на кухню недорогие

Отзывы о товаре Смеситель для кухни Teymi Lina, хром T10223




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Teymi
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
7
Страна бренда
Финляндия
Ширина, см
23
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
гибкая подводка (40 см), гайка
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Развернуть
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
315
Длина излива
155
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни Teymi Lina, хром (T10223) — это высококачественное и функциональное решение для вашей кухни. Изготовленный из прочных материалов, этот смеситель обладает долговечностью и надежностью. Глянцевая поверхность в стиле хрома придает ему элегантный и современный вид, который дополнит любой интерьер кухни. Смеситель Teymi Lina, хром (T10223) оснащен однорычажным механизмом, что делает его использование удобным и простым. Керамический картридж диаметром 40 мм обеспечивает плавное и точное регулирование потока воды. В комплекте со смесителем идут две гибкие подводки длиной 40 см каждая, что облегчает его установку. Аэратор в смесителе обеспечивает равномерное распределение воды, а также помогает экономить ее расход. Высота смесителя составляет 405 мм, а высота излива - 315 мм. Это делает его удобным для использования как в бытовых условиях, так и в общественных кухнях. Продукция произведена в соответствии с требованиями ГОСТа Российской Федерации, прошла испытание в аккредитованном сертифицирующем центре и получила декларацию соответствия.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для кухни Teymi Lina, хром T10223 - стоимость товара 2070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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