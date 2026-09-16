Уцененный товар Смеситель для кухни Teymi Lina, хром T10223 хорошее состояние , 732843
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
315
Длина излива
155
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%1 140 руб. 2 070 руб.
В наличии
Код товара: 732843
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 140 руб. -45%
2 070 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
коробка , смеситель , шланги
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
315
Длина излива
155
Запорный клапан
керамический картридж
Поворотный излив
да
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х23х7
Вес, кг.
1.7
Описание товара Уцененный товар Смеситель для кухни Teymi Lina, хром T10223 хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка , смеситель , шланги Причина уценки: некомплект нет прокладок и фиксирующей гайки, повреждена коробка
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Бренд
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
коробка , смеситель , шланги
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
315
Длина излива
155
Запорный клапан
керамический картридж
Поворотный излив
да
Развернуть
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка , смеситель , шланги Причина уценки: некомплект нет прокладок и фиксирующей гайки, повреждена коробка
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Уцененный товар Смеситель для кухни Teymi Lina, хром T10223 хорошее состояние – стоимость товара 1140 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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