Смеситель для умывальника MIXLINE ML08-04 (522780)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Смеситель для умывальника MIXLINE ML08-04 (522780)
Компактный и стильный смеситель MIXLINE для умывальника легко впишется в современный интерьер благодаря блестящему хромированному покрытию. В конструкции используется надёжная латунь, а благодаря керамическому картриджу переключение воды всегда плавное и долговечное. Удобный однорычажный механизм управления позволяет быстро выбрать нужную температуру одной рукой. Высота излива 75 мм и длина 144 мм создают практичное пространство для комфортного умывания. Аэратор в комплекте обеспечит мягкую струю и экономичный расход воды. Благодаря настольному монтажу на раковину и одному отверстию процесс установки максимально прост. Идеальный выбор для стильных и функциональных ванных комнат.
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