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Смеситель для кухни MIXLINE ML08-03 (522134) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни MIXLINE ML08-03 (522134)

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Смеситель для кухни MIXLINE ML08-03 (522134) - фото 1
Смеситель для кухни MIXLINE ML08-03 (522134) - фото 2
Смеситель для кухни MIXLINE ML08-03 (522134) - фото 3
Смеситель для кухни MIXLINE ML08-03 (522134) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
  • Смеситель для кухни MIXLINE ML08-03 (522134) - фото 1
  • Смеситель для кухни MIXLINE ML08-03 (522134) - фото 2
  • Смеситель для кухни MIXLINE ML08-03 (522134) - фото 3
  • Смеситель для кухни MIXLINE ML08-03 (522134) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 535 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681988
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смесители для кухни
Размеры в упаковке, см
23х14х11
Вес, г.
810

Описание товара Смеситель для кухни MIXLINE ML08-03 (522134)

Продукцию ТМ Mixline отличает современный дизайн, практичность, надежность и оптимальные цены. Смесители ТМ Mixline с покрытием хром изготовлены из латуни, что обеспечивает их прочность. Поставяются в фирменной коробке с техническим паспортом и гарантийным талоном. Ассортимент смесителей представлен двухвентильными и картриджными смесителями для ванной комнаты и кухни. Различные типы креплений позволяют монтировать смесители на различные поверхности. Смесители ТМ Mixline просты в обслуживании и надежны в использовании.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни MIXLINE ML08-03 (522134)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смесители для кухни
Описание
Продукцию ТМ Mixline отличает современный дизайн, практичность, надежность и оптимальные цены. Смесители ТМ Mixline с покрытием хром изготовлены из латуни, что обеспечивает их прочность. Поставяются в фирменной коробке с техническим паспортом и гарантийным талоном. Ассортимент смесителей представлен двухвентильными и картриджными смесителями для ванной комнаты и кухни. Различные типы креплений позволяют монтировать смесители на различные поверхности. Смесители ТМ Mixline просты в обслуживании и надежны в использовании.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
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