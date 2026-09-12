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Rivelato Смеситель для кухни Garda U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: антрацит золото купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Rivelato Смеситель для кухни Garda U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: антрацит золото

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Rivelato Смеситель для кухни Garda U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: антрацит золото - фото 1
Rivelato Смеситель для кухни Garda U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: антрацит золото - фото 2
Rivelato Смеситель для кухни Garda U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: антрацит золото - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
золотой
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
222
  • Rivelato Смеситель для кухни Garda U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: антрацит золото - фото 1
  • Rivelato Смеситель для кухни Garda U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: антрацит золото - фото 2
  • Rivelato Смеситель для кухни Garda U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: антрацит золото - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681697
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Характеристики

Бренд
Rivelato
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
золотой
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Высота излива
222
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
u-образный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х26х6
Вес, кг.
1.82

Описание товара Rivelato Смеситель для кухни Garda U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: антрацит золото

Смеситель Rivelato Garda предназначен для кухни, имеет U-образную форму и устанавливается вертикально на раковину. Изготовлен из прочной латуни, но в описании указана нержавеющая сталь, что может быть ошибкой. Цветовая гамма — антрацит золото, что придает ему стильный и современный вид. Смеситель оснащен удобной изогнутой формой излива и высоким поворотным изливом для легкого наполнения кастрюль.



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Отзывы о товаре Rivelato Смеситель для кухни Garda U-обр. D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: нержавеющая сталь, цвет: антрацит золото




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Характеристики
Бренд
Rivelato
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
золотой
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Высота излива
222
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
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Форма излива
u-образный
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Rivelato Garda предназначен для кухни, имеет U-образную форму и устанавливается вертикально на раковину. Изготовлен из прочной латуни, но в описании указана нержавеющая сталь, что может быть ошибкой. Цветовая гамма — антрацит золото, что придает ему стильный и современный вид. Смеситель оснащен удобной изогнутой формой излива и высоким поворотным изливом для легкого наполнения кастрюль.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
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Отзывы


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