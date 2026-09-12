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Смартфон Poco C61 3/64Gb Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Poco C61 3/64Gb Black

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Смартфон Poco C61 3/64Gb Black - фото 1
Смартфон Poco C61 3/64Gb Black - фото 2
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Смартфон Poco C61 3/64Gb Black - фото 12
Смартфон Poco C61 3/64Gb Black - фото 13
Смартфон Poco C61 3/64Gb Black - фото 14
Смартфон Poco C61 3/64Gb Black - фото 15
Смартфон Poco C61 3/64Gb Black - фото 16
Смартфон Poco C61 3/64Gb Black - фото 17
Смартфон Poco C61 3/64Gb Black - фото 18
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Смартфон Poco C61 3/64Gb Black - фото 20
Смартфон Poco C61 3/64Gb Black - фото 21
Смартфон Poco C61 3/64Gb Black - фото 22
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Смартфон Poco C61 3/64Gb Black - фото 24
Смартфон Poco C61 3/64Gb Black - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
  • Смартфон Poco C61 3/64Gb Black - фото 1
  • Смартфон Poco C61 3/64Gb Black - фото 2
  • Смартфон Poco C61 3/64Gb Black - фото 3
  • Смартфон Poco C61 3/64Gb Black - фото 4
  • Смартфон Poco C61 3/64Gb Black - фото 5
  • Смартфон Poco C61 3/64Gb Black - фото 6
  • Смартфон Poco C61 3/64Gb Black - фото 7
  • Смартфон Poco C61 3/64Gb Black - фото 8
  • Смартфон Poco C61 3/64Gb Black - фото 9
  • Смартфон Poco C61 3/64Gb Black - фото 10
  • Смартфон Poco C61 3/64Gb Black - фото 11
  • Смартфон Poco C61 3/64Gb Black - фото 12
  • Смартфон Poco C61 3/64Gb Black - фото 13
  • Смартфон Poco C61 3/64Gb Black - фото 14
  • Смартфон Poco C61 3/64Gb Black - фото 15
  • Смартфон Poco C61 3/64Gb Black - фото 16
  • Смартфон Poco C61 3/64Gb Black - фото 17
  • Смартфон Poco C61 3/64Gb Black - фото 18
  • Смартфон Poco C61 3/64Gb Black - фото 19
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  • Смартфон Poco C61 3/64Gb Black - фото 21
  • Смартфон Poco C61 3/64Gb Black - фото 22
  • Смартфон Poco C61 3/64Gb Black - фото 23
  • Смартфон Poco C61 3/64Gb Black - фото 24
  • Смартфон Poco C61 3/64Gb Black - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
6 490 руб.  8 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681161
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Характеристики

Бренд
POCO
Тип товара
Смартфон
Размеры в упаковке, см
18х8х6
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Poco C61 3/64Gb Black

Смартфон POCO C61 предлагает дисплей 6.78, который подходит для комфортного просмотра видео и работы с приложениями. 8-ядерный процессор мгновенно выполняет любые задачи. Основная камера с разрешением 8 Мп способна снимать видео в разрешении Full HD. Устройство можно разблокировать по лицу и сканером отпечатков пальцев для дополнительной безопасности.

Отзывы о товаре Смартфон Poco C61 3/64Gb Black




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Характеристики
Бренд
POCO
Тип товара
Смартфон
Описание
Смартфон POCO C61 предлагает дисплей 6.78, который подходит для комфортного просмотра видео и работы с приложениями. 8-ядерный процессор мгновенно выполняет любые задачи. Основная камера с разрешением 8 Мп способна снимать видео в разрешении Full HD. Устройство можно разблокировать по лицу и сканером отпечатков пальцев для дополнительной безопасности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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