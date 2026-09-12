Смартфон Poco C61 3/64Gb Black
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%6 490 руб. 8 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681161
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Характеристики
Бренд
POCO
Тип товара
Смартфон
Размеры в упаковке, см
18х8х6
Вес, г.
300
Описание товара Смартфон Poco C61 3/64Gb Black
Смартфон POCO C61 предлагает дисплей 6.78, который подходит для комфортного просмотра видео и работы с приложениями. 8-ядерный процессор мгновенно выполняет любые задачи. Основная камера с разрешением 8 Мп способна снимать видео в разрешении Full HD. Устройство можно разблокировать по лицу и сканером отпечатков пальцев для дополнительной безопасности.
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Бренд
POCO
Тип товара
Смартфон
Смартфон POCO C61 предлагает дисплей 6.78, который подходит для комфортного просмотра видео и работы с приложениями. 8-ядерный процессор мгновенно выполняет любые задачи. Основная камера с разрешением 8 Мп способна снимать видео в разрешении Full HD. Устройство можно разблокировать по лицу и сканером отпечатков пальцев для дополнительной безопасности.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
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