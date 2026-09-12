Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen2 Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen2 Black
Dreame представляет серию роботов-пылесосов, специально разработанных для максимально эффективной уборки вашего дома с минимальным вмешательством. Эти устройства оснащены надежным литий-ионным аккумулятором емкостью 5200 мА·ч, обеспечивающим продолжительное время работы от одной зарядки, что идеально для уборки больших помещений. С шириной 350 мм, робот-пылесос Dreame с легкостью маневрирует по всему дому, эффективно очищая даже труднодоступные места. Умные сенсоры помогают ему избегать препятствий и предотвращают падения с высоты, что делает его безопасным для использования на лестницах и многоуровневых поверхностях. Компактная базовая станция, шириной всего 130 мм, не занимает много места и обеспечивает удобное хранение и зарядку устройства. Современный дизайн и продуманные технические характеристики роботов-пылесосов Dreame делают их отличным выбором для тех, кто хочет автоматизировать процесс уборки и всегда поддерживать дом в чистоте.
Отзывы о товаре Робот-пылесос DreameBot D9 Max Gen2 Black