Наушники Panasonic RZ-B310WDG-K черный
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679451
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
20х20х4
Вес, г.
400
Описание товара Наушники Panasonic RZ-B310WDG-K черный
Новые беспроводные наушники Panasonic RZ-B310W предназначены для людей, которые находятся в движении и не хотят, чтобы внешний шум мешал им наслаждаться музыкой или общением. Благодаря технологии XBS они обеспечивают впечатляюще мощные басы.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Новые беспроводные наушники Panasonic RZ-B310W предназначены для людей, которые находятся в движении и не хотят, чтобы внешний шум мешал им наслаждаться музыкой или общением. Благодаря технологии XBS они обеспечивают впечатляюще мощные басы.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
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