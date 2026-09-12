Наушники Panasonic RZ-B110WDG-K черный
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Характеристики
Описание товара Наушники Panasonic RZ-B110WDG-K черный
Представляем вашему вниманию внутриканальные наушники Panasonic, сочетающие в себе стильный дизайн и передовые технологии. Эти беспроводные наушники выполнены в классическом черном цвете и обладают рядом впечатляющих характеристик, которые делают их идеальным выбором для любителей качественного звука и комфорта. Одной из ключевых особенностей этих наушников является наличие системы активного шумоподавления, что позволяет наслаждаться чистотой звука без вмешательства окружающего шума. Встроенный микрофон обеспечивает четкость передачи голоса при звонках или конференциях. Подключение через Bluetooth делает использование наушников максимально удобным, избавляя от лишних проводов и обеспечивая стабильное соединение с вашими устройствами. Наушники имеют эргономичную внутриканальную конструкцию, что обеспечивает комфортное ношение даже при длительном использовании. Хотя конструкция не складная, это не мешает простоте использования и позволяет носить их с собой в кармане или сумке. Наушники Panasonic обеспечивают впечатляющее время работы до 26 часов в комплекте с зарядным кейсом, что позволяет вам наслаждаться музыкой в течение всего дня без частой необходимости подзарядки. Эти наушники — идеальный выбор для тех, кто ищет сочетание функциональности, качества звука и элегантного дизайна. Они подойдут как для повседневного использования, так и для путешествий, обеспечивая вам свободу действий и комфорт в любой ситуации.
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