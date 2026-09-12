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Budgie - Bandolier (0534274001772) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Budgie - Bandolier (0534274001772) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Budgie Bandolier 0534274001772 - фото 1
Виниловая пластинка Budgie Bandolier 0534274001772 - фото 2
Виниловая пластинка Budgie Bandolier 0534274001772 - фото 3
Виниловая пластинка Budgie Bandolier 0534274001772 - фото 4
Виниловая пластинка Budgie Bandolier 0534274001772 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Budgie Bandolier 0534274001772 - фото 1
  • Виниловая пластинка Budgie Bandolier 0534274001772 - фото 2
  • Виниловая пластинка Budgie Bandolier 0534274001772 - фото 3
  • Виниловая пластинка Budgie Bandolier 0534274001772 - фото 4
  • Виниловая пластинка Budgie Bandolier 0534274001772 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676122
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Budgie - Bandolier (0534274001772) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Noteworthy
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Budgie - Bandolier (0534274001772) виниловая пластинка

Bandolier - пятый студийный альбом группы Budgie, впервые изданный в 1975 году. Пластинка заняла 36 место в британском чарте, а в 1976 году ей был присвоен золотой статус. Трек I Aint No Mountain является кавер-версией композиции Энди Фэйрвезера-Ло. Это единственная песня на альбоме, которая издавалась в качестве сингла. Британское переиздание 2014 года. Budgie (пер. Волнистый попугайчик) - валлийская рок-группа, основанная в 1967 году. Это одна из первых групп, начавших играть в стиле хэви-метал, поэтому коллектив оказал огромное влияние на последующее развитие тяжелого рока.

Отзывы о товаре Budgie - Bandolier (0534274001772) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Noteworthy
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Bandolier - пятый студийный альбом группы Budgie, впервые изданный в 1975 году. Пластинка заняла 36 место в британском чарте, а в 1976 году ей был присвоен золотой статус. Трек I Aint No Mountain является кавер-версией композиции Энди Фэйрвезера-Ло. Это единственная песня на альбоме, которая издавалась в качестве сингла. Британское переиздание 2014 года. Budgie (пер. Волнистый попугайчик) - валлийская рок-группа, основанная в 1967 году. Это одна из первых групп, начавших играть в стиле хэви-метал, поэтому коллектив оказал огромное влияние на последующее развитие тяжелого рока.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Budgie - Bandolier (0534274001772) виниловая пластинка - стоимость товара 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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