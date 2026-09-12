Budgie - Bandolier (0534274001772) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб.
В наличии
Код товара: 676122
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 740 руб.
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Характеристики
Бренд
Noteworthy
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Budgie - Bandolier (0534274001772) виниловая пластинка
Bandolier - пятый студийный альбом группы Budgie, впервые изданный в 1975 году. Пластинка заняла 36 место в британском чарте, а в 1976 году ей был присвоен золотой статус. Трек I Aint No Mountain является кавер-версией композиции Энди Фэйрвезера-Ло. Это единственная песня на альбоме, которая издавалась в качестве сингла. Британское переиздание 2014 года. Budgie (пер. Волнистый попугайчик) - валлийская рок-группа, основанная в 1967 году. Это одна из первых групп, начавших играть в стиле хэви-метал, поэтому коллектив оказал огромное влияние на последующее развитие тяжелого рока.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Noteworthy
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Bandolier - пятый студийный альбом группы Budgie, впервые изданный в 1975 году. Пластинка заняла 36 место в британском чарте, а в 1976 году ей был присвоен золотой статус. Трек I Aint No Mountain является кавер-версией композиции Энди Фэйрвезера-Ло. Это единственная песня на альбоме, которая издавалась в качестве сингла. Британское переиздание 2014 года. Budgie (пер. Волнистый попугайчик) - валлийская рок-группа, основанная в 1967 году. Это одна из первых групп, начавших играть в стиле хэви-метал, поэтому коллектив оказал огромное влияние на последующее развитие тяжелого рока.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Budgie - Bandolier (0534274001772) виниловая пластинка - стоимость товара 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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