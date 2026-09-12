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T. Rex - Bolan's Zip Gun (5014797139985) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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T. Rex - Bolan's Zip Gun (5014797139985) виниловая пластинка

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T. Rex - Bolan&#039;s Zip Gun (5014797139985) виниловая пластинка - фото 1
T. Rex - Bolan&#039;s Zip Gun (5014797139985) виниловая пластинка - фото 2
T. Rex - Bolan&#039;s Zip Gun (5014797139985) виниловая пластинка - фото 3
T. Rex - Bolan&#039;s Zip Gun (5014797139985) виниловая пластинка - фото 4
T. Rex - Bolan&#039;s Zip Gun (5014797139985) виниловая пластинка - фото 5
T. Rex - Bolan&#039;s Zip Gun (5014797139985) виниловая пластинка - фото 6
T. Rex - Bolan&#039;s Zip Gun (5014797139985) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
Bolan's Zip Gun
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • T. Rex - Bolan&#039;s Zip Gun (5014797139985) виниловая пластинка - фото 1
  • T. Rex - Bolan&#039;s Zip Gun (5014797139985) виниловая пластинка - фото 2
  • T. Rex - Bolan&#039;s Zip Gun (5014797139985) виниловая пластинка - фото 3
  • T. Rex - Bolan&#039;s Zip Gun (5014797139985) виниловая пластинка - фото 4
  • T. Rex - Bolan&#039;s Zip Gun (5014797139985) виниловая пластинка - фото 5
  • T. Rex - Bolan&#039;s Zip Gun (5014797139985) виниловая пластинка - фото 6
  • T. Rex - Bolan&#039;s Zip Gun (5014797139985) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 676008
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Характеристики

Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797139985]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
Bolan's Zip Gun
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Light Of Love, Solid Baby, Precious Star, Token Of My Love, Space Boss, Think Zinc, Till Dawn, Girl In The Thunderbolt Suit, I Really Love You Babe, Golden Belt, Zip Gun Boogie
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара T. Rex - Bolan's Zip Gun (5014797139985) виниловая пластинка

Переиздание на виниле альбома Bolan's Zip Gun английской глэм-метал группы T Rex. Пластинка была вышла в 1975 году, её продюсировал сам Марк Болан. Английская глэм-метал группа T Rex была основана в 1967 году в Лондоне и первоначально состояла только из двух музыкантов - Марка Болана и Стива Перегрина Тука. Команда имела оглушительный успех в 70-х, но распалась после смерти Болана в 1977 году. Многие альбомы команды входили в топ-5 британского и американского хит-парада, а также получали золотой статус.

Отзывы о товаре T. Rex - Bolan's Zip Gun (5014797139985) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797139985]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
Bolan's Zip Gun
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Light Of Love, Solid Baby, Precious Star, Token Of My Love, Space Boss, Think Zinc, Till Dawn, Girl In The Thunderbolt Suit, I Really Love You Babe, Golden Belt, Zip Gun Boogie
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Переиздание на виниле альбома Bolan's Zip Gun английской глэм-метал группы T Rex. Пластинка была вышла в 1975 году, её продюсировал сам Марк Болан. Английская глэм-метал группа T Rex была основана в 1967 году в Лондоне и первоначально состояла только из двух музыкантов - Марка Болана и Стива Перегрина Тука. Команда имела оглушительный успех в 70-х, но распалась после смерти Болана в 1977 году. Многие альбомы команды входили в топ-5 британского и американского хит-парада, а также получали золотой статус.
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Отзывы


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