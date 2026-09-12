Электрогриль Kitfort КТ-3682
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Характеристики
Описание товара Электрогриль Kitfort КТ-3682
Электрогриль КТ-3682 предназначен для приготовления мяса, рыбы, овощей, сосисок, бутербродов, панини, сэндвичей, гренок, тостов и многих других блюд. Ребристая поверхность и высокая температура позволяют удалить излишки жира из продуктов. Устройство оснащено дисплеем со всей нужной информацией. Кнопки позволяют включать/выключать нагрев, регулировать температуру от 60 до 230°C и устанавливать таймер от 1 до 99 минут. Панели нагреваются до нужной температуры, после чего индикатор гаснет. Кнопка «180°» позволяет разложить гриль и использовать его в одностороннем режиме. Чтобы разложить гриль, нажмите на кнопку и, удерживая её, откройте крышку гриля на 180°. На панели нанесено антипригарное покрытие, что позволяет готовить с минимальным количеством масла. Такое покрытие также облегчает процесс чистки панелей. Панели этого гриля съемные. Специальный фиксатор сбоку гриля удерживает крышку в закрытом состоянии, а также позволяет удерживать крышку в приоткрытом положении. Такой режим приготовления полезен при готовке продуктов, которые могут потерять форму из-за давления верхней крышки. Весь лишний жир и сок из блюд попадет в съемный поддон. Просто выньте поддон и помойте его с моющим средством! Также у прибора установлены прорезиненные ножки, которые не дают прибору скользить по столу во время готовки. Электрогриль КТ-3682 позволяет приготовить аппетитные и сочные блюда с минимальными затратами времени и усилий. Он станет отличным помощником в приготовлении завтрака, обеда или ужина для всей семьи.
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