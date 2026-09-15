Описание товара The Strokes - Angles (coloured) (0196588016615) виниловая пластинка

«Angles» — четвёртый студийный альбом американской рок-группы The Strokes, выпущенный 21 марта 2011 года в Великобритании и на следующий день — в США. Издание на фиолетовом виниле.. The Strokes - американская рок-группа из Нью-Йорка. Сформированная в 1998 году, группа состоит из вокалиста и автора песен Джулиана Касабланкаса, гитаристов Ника Валенси и Альберта Хаммонда-младшего, басиста Николая Фрайтура и барабанщика Фабрицио Моретти. Ребята были одной из ведущих групп в эпоху возрождения инди-рока в начале 2000-х годов. Выпуск их EP «The Modern Age» в начале 2001 года вызвал волну предложений среди крупных лейблов, и в итоге команда подписала контракт с RCA Records. Летом того же года они выпустили свой дебютный альбом «Is This It», получивший признание критиков и высокие продажи. С тех пор он неоднократно попадал в списки лучших альбомов. За ним последовали релизы «Room on Fire» (2003) и «First Impressions of Earth» (2005), которые хорошо продавались, но не смогли сравниться с «Is This It» по успеху у критиков. После пятилетнего перерыва они выпустили альбомы «Angles» (2011), получивший в целом положительную оценку, и «Comedown Machine» (2013), получивший вялую оценку критиков. После окончания первоначального контракта с RCA группа выпустила EP «Future Present Past» (2016) на лейбле Касабланкаса, Cult. В течение десятилетия The Strokes была относительно неактивна, нечасто выступая на концертах и направляя большую часть внимания СМИ на отдельные проекты. В 2020 году команда выпустила свой первый за семь лет студийный альбом «The Abnormal», спродюсированный Риком Рубином и выпущенный на лейблах Cult и RCA. Критики сочли альбом возвращением коллектива в прежнюю форму. Он стал лучшим рок-альбомом на 63-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми. По состоянию на 2020 год, группа продала 5 миллионов альбомов по всему миру.