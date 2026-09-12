Ben Webster - Stardust (Analogue) (0762765868898) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ben Webster - Stardust (Analogue) (0762765868898) виниловая пластинка
Окунитесь в мир джазовой музыки с виниловой пластинкой Ben Webster / Stardust из премиальной серии 2xHD Deluxe. Этот изысканный релиз включает в себя два LP на 200-граммовом виниле с частотой вращения 45 оборотов в минуту, что обеспечивает исключительное качество звучания. Исполнение великого саксофониста Бена Уэбстера на этой пластинке перенесет вас в атмосферу истинного джаза, наполнив каждую ноту эмоциями и утонченным мастерством. Stardust станет настоящим бриллиантом вашей коллекции музыкальных произведений, даруя неповторимые музыкальные впечатления. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Ben Webster / Stardust и погрузиться в мир джазовой классики высочайшего качества. Этот альбом будет идеальным подарком для любителей утонченной и изысканной музыки, раскрывая перед вами всю красоту звучания великого музыканта.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 530 руб.3133 руб. в СплитBurrell Kenny; Art Blakey - On View At The Five Spot Cafe: The C...
-
В наличииЦена 12 650 руб.3163 руб. в СплитCharles Lloyd - Trio Of Trios (Box) (0602445545209) виниловая пл...
-
В наличииЦена 12 760 руб.3190 руб. в СплитAlison Krauss - Live (0888072721272) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 12 880 руб.3220 руб. в СплитJohn Prine - The Asylum Albums (Box) (0603497862597) виниловая п...
-
В наличииЦена 12 880 руб.3220 руб. в СплитYes - Aurora - deluxe (coloured) (0199584183015) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 13 000 руб.3250 руб. в СплитVarious Artists - Audiophile Analog Collection Vol.1 (Analogue) ...
-
В наличииЦена 13 000 руб.3250 руб. в СплитJazz At The Pawnshop - Late Night New Unreleased Tapes (Analogue...
-
В наличииЦена 13 000 руб.3250 руб. в Сплит0632726369194, Jazz At The Pawnshop, Jazz At The Pawnshop (Analo...
-
В наличииЦена 13 000 руб.3250 руб. в СплитAndre Cluytens - Faure: Requiem (Analogue) (4907034225620) винил...
-
В наличииЦена 13 120 руб.3280 руб. в СплитOST - Superman: The Movie Soundtrack (John Williams) (Box) (colo...
-
В наличииЦена 13 120 руб.3280 руб. в СплитCher - It's A Man's World (Box) (coloured) (5054197202506) винил...
-
В наличииЦена 13 120 руб.3280 руб. в СплитGuo Ya-zhi - Sorrow Of The River (Audiophile One-Step Pressing) ...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Ben Webster - Stardust (Analogue) (0762765868898) виниловая пластинка