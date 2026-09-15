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Beth Gibbons - Lives Outgrown - deluxe (0887828028771) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Beth Gibbons - Lives Outgrown - deluxe (0887828028771) виниловая пластинка

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Beth Gibbons - Lives Outgrown - deluxe (0887828028771) виниловая пластинка - фото 1
Beth Gibbons - Lives Outgrown - deluxe (0887828028771) виниловая пластинка - фото 2
Beth Gibbons - Lives Outgrown - deluxe (0887828028771) виниловая пластинка - фото 3
Beth Gibbons - Lives Outgrown - deluxe (0887828028771) виниловая пластинка - фото 4
Beth Gibbons - Lives Outgrown - deluxe (0887828028771) виниловая пластинка - фото 5
Beth Gibbons - Lives Outgrown - deluxe (0887828028771) виниловая пластинка - фото 6
Beth Gibbons - Lives Outgrown - deluxe (0887828028771) виниловая пластинка - фото 7
Beth Gibbons - Lives Outgrown - deluxe (0887828028771) виниловая пластинка - фото 8
Beth Gibbons - Lives Outgrown - deluxe (0887828028771) виниловая пластинка - фото 9
Beth Gibbons - Lives Outgrown - deluxe (0887828028771) виниловая пластинка - фото 10
Beth Gibbons - Lives Outgrown - deluxe (0887828028771) виниловая пластинка - фото 11
Beth Gibbons - Lives Outgrown - deluxe (0887828028771) виниловая пластинка - фото 12
Beth Gibbons - Lives Outgrown - deluxe (0887828028771) виниловая пластинка - фото 13
Beth Gibbons - Lives Outgrown - deluxe (0887828028771) виниловая пластинка - фото 14
Beth Gibbons - Lives Outgrown - deluxe (0887828028771) виниловая пластинка - фото 15
Beth Gibbons - Lives Outgrown - deluxe (0887828028771) виниловая пластинка - фото 16
Beth Gibbons - Lives Outgrown - deluxe (0887828028771) виниловая пластинка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Beth Gibbons
Альбом (сингл)
Lives Outgrown
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Beth Gibbons - Lives Outgrown - deluxe (0887828028771) виниловая пластинка - фото 1
  • Beth Gibbons - Lives Outgrown - deluxe (0887828028771) виниловая пластинка - фото 2
  • Beth Gibbons - Lives Outgrown - deluxe (0887828028771) виниловая пластинка - фото 3
  • Beth Gibbons - Lives Outgrown - deluxe (0887828028771) виниловая пластинка - фото 4
  • Beth Gibbons - Lives Outgrown - deluxe (0887828028771) виниловая пластинка - фото 5
  • Beth Gibbons - Lives Outgrown - deluxe (0887828028771) виниловая пластинка - фото 6
  • Beth Gibbons - Lives Outgrown - deluxe (0887828028771) виниловая пластинка - фото 7
  • Beth Gibbons - Lives Outgrown - deluxe (0887828028771) виниловая пластинка - фото 8
  • Beth Gibbons - Lives Outgrown - deluxe (0887828028771) виниловая пластинка - фото 9
  • Beth Gibbons - Lives Outgrown - deluxe (0887828028771) виниловая пластинка - фото 10
  • Beth Gibbons - Lives Outgrown - deluxe (0887828028771) виниловая пластинка - фото 11
  • Beth Gibbons - Lives Outgrown - deluxe (0887828028771) виниловая пластинка - фото 12
  • Beth Gibbons - Lives Outgrown - deluxe (0887828028771) виниловая пластинка - фото 13
  • Beth Gibbons - Lives Outgrown - deluxe (0887828028771) виниловая пластинка - фото 14
  • Beth Gibbons - Lives Outgrown - deluxe (0887828028771) виниловая пластинка - фото 15
  • Beth Gibbons - Lives Outgrown - deluxe (0887828028771) виниловая пластинка - фото 16
  • Beth Gibbons - Lives Outgrown - deluxe (0887828028771) виниловая пластинка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667328
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Beth Gibbons - Lives Outgrown - deluxe (0887828028771) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino
Barcode
[0887828028771]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Beth Gibbons
Альбом (сингл)
Lives Outgrown
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Tell Me Who You Are Today???, Floating On A Moment????????, Burden Of Life????????, Lost Changes??????????, Rewind, Reaching Out??????????, Oceans??????????, For Sale????????, Beyond The Sun??, Whispering Love
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Beth Gibbons - Lives Outgrown - deluxe (0887828028771) виниловая пластинка

Бет Гиббонс из Portishead анонсирует свой дебютный сольный альбом "Lives Outgrown", состоящий из 10 прекрасных новых песен, записанных за 10 лет. Deluxe издание на виниле 180 г, включает Bonus Art Print. «Lives Outgrown», безусловно, самая личная работа Бет на сегодняшний день, результат периода постоянных размышлений и изменений, а также «множества прощаний», по собственным словам Бет. Прощания с семьей, с друзьями, даже с прежней собой. Это песни среднего возраста, когда взгляд в будущее не приносит так много, как раньше, а взгляд назад внезапно обретает более острый фокус. Но это также альбом о поиске новой цели и новой надежды. В Deluxe издание включены 4-страничный буклет, карточка для скачивания, 12-страничный "Scrapbook" альбом формата А5 и бонусный принт.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Beth Gibbons - Lives Outgrown - deluxe (0887828028771) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino
Barcode
[0887828028771]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Beth Gibbons
Альбом (сингл)
Lives Outgrown
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Tell Me Who You Are Today???, Floating On A Moment????????, Burden Of Life????????, Lost Changes??????????, Rewind, Reaching Out??????????, Oceans??????????, For Sale????????, Beyond The Sun??, Whispering Love
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Описание
Бет Гиббонс из Portishead анонсирует свой дебютный сольный альбом "Lives Outgrown", состоящий из 10 прекрасных новых песен, записанных за 10 лет. Deluxe издание на виниле 180 г, включает Bonus Art Print. «Lives Outgrown», безусловно, самая личная работа Бет на сегодняшний день, результат периода постоянных размышлений и изменений, а также «множества прощаний», по собственным словам Бет. Прощания с семьей, с друзьями, даже с прежней собой. Это песни среднего возраста, когда взгляд в будущее не приносит так много, как раньше, а взгляд назад внезапно обретает более острый фокус. Но это также альбом о поиске новой цели и новой надежды. В Deluxe издание включены 4-страничный буклет, карточка для скачивания, 12-страничный "Scrapbook" альбом формата А5 и бонусный принт.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Beth Gibbons - Lives Outgrown - deluxe (0887828028771) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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