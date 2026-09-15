Beth Gibbons - Lives Outgrown - deluxe (0887828028771) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Beth Gibbons - Lives Outgrown - deluxe (0887828028771) виниловая пластинка
Бет Гиббонс из Portishead анонсирует свой дебютный сольный альбом "Lives Outgrown", состоящий из 10 прекрасных новых песен, записанных за 10 лет. Deluxe издание на виниле 180 г, включает Bonus Art Print. «Lives Outgrown», безусловно, самая личная работа Бет на сегодняшний день, результат периода постоянных размышлений и изменений, а также «множества прощаний», по собственным словам Бет. Прощания с семьей, с друзьями, даже с прежней собой. Это песни среднего возраста, когда взгляд в будущее не приносит так много, как раньше, а взгляд назад внезапно обретает более острый фокус. Но это также альбом о поиске новой цели и новой надежды. В Deluxe издание включены 4-страничный буклет, карточка для скачивания, 12-страничный "Scrapbook" альбом формата А5 и бонусный принт.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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