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Mercyful Fate - In The Shadows (coloured) (0039842522074) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mercyful Fate - In The Shadows (coloured) (0039842522074) виниловая пластинка

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Mercyful Fate - In The Shadows (coloured) (0039842522074) виниловая пластинка - фото 1
Mercyful Fate - In The Shadows (coloured) (0039842522074) виниловая пластинка - фото 2
Mercyful Fate - In The Shadows (coloured) (0039842522074) виниловая пластинка - фото 3
Mercyful Fate - In The Shadows (coloured) (0039842522074) виниловая пластинка - фото 4
Mercyful Fate - In The Shadows (coloured) (0039842522074) виниловая пластинка - фото 5
Mercyful Fate - In The Shadows (coloured) (0039842522074) виниловая пластинка - фото 6
Mercyful Fate - In The Shadows (coloured) (0039842522074) виниловая пластинка - фото 7
Mercyful Fate - In The Shadows (coloured) (0039842522074) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mercyful Fate
Альбом (сингл)
In The Shadows
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Mercyful Fate - In The Shadows (coloured) (0039842522074) виниловая пластинка - фото 1
  • Mercyful Fate - In The Shadows (coloured) (0039842522074) виниловая пластинка - фото 2
  • Mercyful Fate - In The Shadows (coloured) (0039842522074) виниловая пластинка - фото 3
  • Mercyful Fate - In The Shadows (coloured) (0039842522074) виниловая пластинка - фото 4
  • Mercyful Fate - In The Shadows (coloured) (0039842522074) виниловая пластинка - фото 5
  • Mercyful Fate - In The Shadows (coloured) (0039842522074) виниловая пластинка - фото 6
  • Mercyful Fate - In The Shadows (coloured) (0039842522074) виниловая пластинка - фото 7
  • Mercyful Fate - In The Shadows (coloured) (0039842522074) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667308
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Mercyful Fate - In The Shadows (coloured) (0039842522074) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039842522074]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mercyful Fate
Альбом (сингл)
In The Shadows
Трек-лист
Egypt, The Bell Witch, The Old Oak, Shadows, A Gruesome Time, Thirteen Invitations, Room Of Golden Air, Legend Of The Headless Rider, Is That You Melissa, Return Of The Vampire…1996
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mercyful Fate - In The Shadows (coloured) (0039842522074) виниловая пластинка

Проникнитесь мистическими звуками с виниловой пластинкой Mercyful Fate / In The Shadows в ограниченном издании. Этот альбом перенесет вас в мир темного искусства группы Mercyful Fate, наполненного загадками и эпическими мелодиями. Звучание этой великолепной пластинки окунет вас в океан тайны и страсти, которую испытывают музыканты на протяжении каждой ноты. Великолепное исполнение и глубокий смысл каждого трека сделают ваше погружение в мир звуков незабываемым. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Mercyful Fate / In The Shadows и окунуться в захватывающий мир музыки. Позвольте себе насладиться этой уникальной работой и погрузиться в атмосферу, которую создает этот невероятный альбом.

Отзывы о товаре Mercyful Fate - In The Shadows (coloured) (0039842522074) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039842522074]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Mercyful Fate
Альбом (сингл)
In The Shadows
Трек-лист
Egypt, The Bell Witch, The Old Oak, Shadows, A Gruesome Time, Thirteen Invitations, Room Of Golden Air, Legend Of The Headless Rider, Is That You Melissa, Return Of The Vampire…1996
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Проникнитесь мистическими звуками с виниловой пластинкой Mercyful Fate / In The Shadows в ограниченном издании. Этот альбом перенесет вас в мир темного искусства группы Mercyful Fate, наполненного загадками и эпическими мелодиями. Звучание этой великолепной пластинки окунет вас в океан тайны и страсти, которую испытывают музыканты на протяжении каждой ноты. Великолепное исполнение и глубокий смысл каждого трека сделают ваше погружение в мир звуков незабываемым. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Mercyful Fate / In The Shadows и окунуться в захватывающий мир музыки. Позвольте себе насладиться этой уникальной работой и погрузиться в атмосферу, которую создает этот невероятный альбом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mercyful Fate - In The Shadows (coloured) (0039842522074) виниловая пластинка – стоимость товара 4150 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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