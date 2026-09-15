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Jonsi - Obsidian (coloured) (5054197824050) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jonsi - Obsidian (coloured) (5054197824050) виниловая пластинка

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Jonsi - Obsidian (coloured) (5054197824050) виниловая пластинка - фото 1
Jonsi - Obsidian (coloured) (5054197824050) виниловая пластинка - фото 2
Jonsi - Obsidian (coloured) (5054197824050) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jonsi
Альбом (сингл)
Obsidian
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Jonsi - Obsidian (coloured) (5054197824050) виниловая пластинка - фото 1
  • Jonsi - Obsidian (coloured) (5054197824050) виниловая пластинка - фото 2
  • Jonsi - Obsidian (coloured) (5054197824050) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667246
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jonsi - Obsidian (coloured) (5054197824050) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Krunk
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Krunk
Barcode
[5054197824050]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jonsi
Альбом (сингл)
Obsidian
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Vikur, Ambrox, Kvika, Pyralone, Obsidian, Cypriol, Eyja, ?skufall, Vetiverol, Hedione
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jonsi - Obsidian (coloured) (5054197824050) виниловая пластинка

Obsidian, третий студийный альбом Йонси, вокалиста и гитариста исландской пост-рок-группы Sigur R?s, первоначально выпущенный в 2021 году одновременно с его одноименной инсталляцией в галерее Тани Бонакдар в Нью-Йорке, теперь впервые выходит на цветном виниле.. Вдохновением для пластинки и выставки послужило извержение вулкана Фаградальсфьялль в Исландии, дремавшего почти восемьсот лет. Обладая инстинктивным чувством сочетания вокала и оркестровых пассажей, на протяжении десяти треков Йонси мастерски рисует картины вулканической деятельности, в конце возвращая слушателя к безмятежности, тишине и покою.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Jonsi - Obsidian (coloured) (5054197824050) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Krunk
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Krunk
Barcode
[5054197824050]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jonsi
Альбом (сингл)
Obsidian
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Vikur, Ambrox, Kvika, Pyralone, Obsidian, Cypriol, Eyja, ?skufall, Vetiverol, Hedione
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Obsidian, третий студийный альбом Йонси, вокалиста и гитариста исландской пост-рок-группы Sigur R?s, первоначально выпущенный в 2021 году одновременно с его одноименной инсталляцией в галерее Тани Бонакдар в Нью-Йорке, теперь впервые выходит на цветном виниле.. Вдохновением для пластинки и выставки послужило извержение вулкана Фаградальсфьялль в Исландии, дремавшего почти восемьсот лет. Обладая инстинктивным чувством сочетания вокала и оркестровых пассажей, на протяжении десяти треков Йонси мастерски рисует картины вулканической деятельности, в конце возвращая слушателя к безмятежности, тишине и покою.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jonsi - Obsidian (coloured) (5054197824050) виниловая пластинка - стоимость товара 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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