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Incubus - Morning View XXIII (0196922780493) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Incubus - Morning View XXIII (0196922780493) виниловая пластинка

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Incubus - Morning View XXIII (0196922780493) виниловая пластинка - фото 1
Incubus - Morning View XXIII (0196922780493) виниловая пластинка - фото 2
Incubus - Morning View XXIII (0196922780493) виниловая пластинка - фото 3
Incubus - Morning View XXIII (0196922780493) виниловая пластинка - фото 4
Incubus - Morning View XXIII (0196922780493) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Incubus
Альбом (сингл)
Morning View XXIII
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Incubus - Morning View XXIII (0196922780493) виниловая пластинка - фото 1
  • Incubus - Morning View XXIII (0196922780493) виниловая пластинка - фото 2
  • Incubus - Morning View XXIII (0196922780493) виниловая пластинка - фото 3
  • Incubus - Morning View XXIII (0196922780493) виниловая пластинка - фото 4
  • Incubus - Morning View XXIII (0196922780493) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667239
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Характеристики

Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0196922780493]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Incubus
Альбом (сингл)
Morning View XXIII
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Nice to Know You, Circles, Wish You Were Here, Just a Phase, 11am, Blood On the Ground, Mexico, Warning, Echo, Have You Ever, Are You In?, Under My Umbrella, Aqueous Transmission
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Incubus - Morning View XXIII (0196922780493) виниловая пластинка

Incubus выпустили студийный альбом "Morning View" в октябре 2001 года, получивший признание критиков и поклонников, и музыкальной индустрии. Альбом был сертифицирован как дважды платиновый и продержался на 2 месте в Billboard 200 в течение 60 недель. в 2024 году группа выпустила перезапись нашумевшего двойного альбома под названием "Morning View XXIII". "Около 23 лет назад мы сняли дом у моря, чтобы начать художественный эксперимент. Незнакомая и просторная обстановка помогла нам обрести состояние потока, которого мы так жаждали, и песни, ставшие известными как "Morning View", с тех пор стали неотъемлемой и важной частью нашей жизни", - говорит Брэндон Бойд. этот альбом помог превратить наш маленький арт-эксперимент под названием "Incubus" в образ жизни, и вот, спустя 23 года, мы вступаем в новую фазу его существования. 'Morning View XXIII' - это перезапись альбома 2001 года и результат нашего желания почтить это наследие, а также переосмыслить его как музыканты, которые играли эти песни ночь за ночью с большой любовью на протяжении последних 23 лет. До скорой встречи на дорогах!".

Отзывы о товаре Incubus - Morning View XXIII (0196922780493) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0196922780493]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Incubus
Альбом (сингл)
Morning View XXIII
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Nice to Know You, Circles, Wish You Were Here, Just a Phase, 11am, Blood On the Ground, Mexico, Warning, Echo, Have You Ever, Are You In?, Under My Umbrella, Aqueous Transmission
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Incubus выпустили студийный альбом "Morning View" в октябре 2001 года, получивший признание критиков и поклонников, и музыкальной индустрии. Альбом был сертифицирован как дважды платиновый и продержался на 2 месте в Billboard 200 в течение 60 недель. в 2024 году группа выпустила перезапись нашумевшего двойного альбома под названием "Morning View XXIII". "Около 23 лет назад мы сняли дом у моря, чтобы начать художественный эксперимент. Незнакомая и просторная обстановка помогла нам обрести состояние потока, которого мы так жаждали, и песни, ставшие известными как "Morning View", с тех пор стали неотъемлемой и важной частью нашей жизни", - говорит Брэндон Бойд. этот альбом помог превратить наш маленький арт-эксперимент под названием "Incubus" в образ жизни, и вот, спустя 23 года, мы вступаем в новую фазу его существования. 'Morning View XXIII' - это перезапись альбома 2001 года и результат нашего желания почтить это наследие, а также переосмыслить его как музыканты, которые играли эти песни ночь за ночью с большой любовью на протяжении последних 23 лет. До скорой встречи на дорогах!".
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