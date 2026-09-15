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Bon Jovi - Forever (0602465377019) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bon Jovi - Forever (0602465377019) виниловая пластинка

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0602465377019, Виниловая пластинка Bon Jovi, Forever
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667134
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Bon Jovi - Forever (0602465377019) виниловая пластинка
4 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bon Jovi - Forever (0602465377019) виниловая пластинка

Bon Jovi выпускают новый альбом «Forever» как раз к 40-летию группы. Издание на виниле.. С новым синглом Legendary легендарная рок-группа из Нью-Джерси дает предвкушение своего 16-го студийного альбома. «Я очень горжусь этим альбомом. Звук, написание песен [.] Я думаю, что это лучший альбом, который мы записали за последние 20 лет. Фанатам он понравится», - говорит Джон Бон Джови.

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Bon Jovi выпускают новый альбом «Forever» как раз к 40-летию группы. Издание на виниле.. С новым синглом Legendary легендарная рок-группа из Нью-Джерси дает предвкушение своего 16-го студийного альбома. «Я очень горжусь этим альбомом. Звук, написание песен [.] Я думаю, что это лучший альбом, который мы записали за последние 20 лет. Фанатам он понравится», - говорит Джон Бон Джови.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Bon Jovi - Forever (0602465377019) виниловая пластинка - по цене 4630 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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