ИБП PowerMan Online 1000 (6120489)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара ИБП PowerMan Online 1000 (6120489)
Отличным решением для различных организаций станет ИБП Powerman Online 1000. Данное устройство обладает продвинутыми характеристиками. При его проектировании применялись передовые технологии, а владельцы останутся довольны приобретением. Тип ИБП Powerman Online 1000 – с двойным преобразованием. За счет этого устройство не нуждается в дополнительном переключении питания на аккумуляторы. Диапазон входного напряжения – от 105 до 305 В. ИБП выступает в качестве стабилизатора электрического тока, данное оборудование выдает на выходе привычные 220 В. Нельзя не отметить и минимальные отклонения выходного напряжения – в пределах 1%.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 18 340 руб.4585 руб. в СплитИБП Powercom Infinity INF-1100
-
В наличииЦена 18 930 руб.4733 руб. в СплитИБП On-line ExeGate PowerExpert ULS-1000.LCD.AVR.1SH.2C13.USB.RS...
-
В наличииЦена 18 990 руб.4748 руб. в СплитИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1200 черный (1029740)
-
В наличииЦена 20 110 руб.5028 руб. в СплитИБП APC Back-UPS BE650G2-RS
-
В наличииЦена 21 050 руб.5263 руб. в СплитИБП APC Back-UPS BX1200MI-GR черный
-
В наличииЦена 21 090 руб.5273 руб. в СплитИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1600 черный
-
В наличииЦена 21 220 руб.5305 руб. в СплитИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-1000-II LCD
-
В наличииЦена 21 310 руб.5328 руб. в СплитИБП SPR-500
-
В наличииЦена 21 940 руб.5485 руб. в СплитИБП Powercom King Pro RM KIN-600AP RM (1U) USB 360Вт черный
-
В наличииЦена 21 990 руб.5498 руб. в СплитИБП Powercom Imperial IMP-2000AP 1200W black
-
В наличииЦена 22 230 руб.5558 руб. в СплитИБП SPR-700
-
В наличииЦена 22 690 руб.5673 руб. в СплитИБП Ippon Smart Power Pro II 2200 черный
Отзывы о товаре ИБП PowerMan Online 1000 (6120489)