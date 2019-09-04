Угловая шлифмашина WS13-125XE 4935451410 AEG
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
2800
Регулировка частоты вращения
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 665662
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
2800
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Напряжение аккумулятора.
220
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х13х12
Вес, кг.
3.24
Описание товара Угловая шлифмашина WS13-125XE 4935451410 AEG
Угловая шлифмашина AEG WS13-125XE 4935451410 предназначена для резки, шлифовки различных поверхностей. Дополнительная рукоятка упрощает управление инструментом и снижает уровень вибрации. Установить ее можно слева или справа, в зависимости от предпочтения оператора. Специальный поворотный кожух защищает оператора при работе, он может устанавливаться в нескольких угловых положениях вручную, без отвертки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
2800
Защита от перегрузок
да
Развернуть
Регулировка частоты вращения
да
Напряжение аккумулятора.
220
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Угловая шлифмашина AEG WS13-125XE 4935451410 предназначена для резки, шлифовки различных поверхностей. Дополнительная рукоятка упрощает управление инструментом и снижает уровень вибрации. Установить ее можно слева или справа, в зависимости от предпочтения оператора. Специальный поворотный кожух защищает оператора при работе, он может устанавливаться в нескольких угловых положениях вручную, без отвертки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Быстросъёмный кожух и зажимная гайка. Мощность. Плавный пуск. Защита от заклинивания. Длинный шнур. Регулировка оборотов.
Недостатки:
Чуть греется от долгой интенсивной работы.
Комментарий:
Делал с её помощью несколько крупных металлических изделий, в новой студии проштробил всю электрику и сантехнику по бетонным блокам и монолиту. Всё берёт на ура, поэтому только положительные впечатления. Все особенности, описанные в достоинствах, очень хорошо работают. Не думаешь ни о чем, просто берёшь инструмент, организуешь насадку и работаешь хоть с металлом, хоть с бетоном, хоть со шлифовкой. Хорошо лежит в руке, безопасность на высоте, поскольку можно подстроить кожух под угол резки и отключается при заклинивании. Плавный пуск тоже не позволит в ногу себе болгарку воткнуть. Выбирал долго. Короче, мне кажется, за свои деньги отличный инструмент для домашнего хозяйства и даже больше.
Достоинства:
Цена,качество,многофункциональность,гарантия 3 года,не греется..
Недостатки:
Вес,провод
Комментарий:
Работал многими УШМ..и с регулировкой оборотов и без.. Из болгарок 125мм с функциями: ограничения пускового тока,защиты от перегрузок, регулировки частоты вращения, системы стабилизации оборотов ..является самой дешёвой! Синий Bosch и Metabo на 20% дороже..у Makita вообще сейчас нет подобных моделей.. Именно AEG 13-125XE покупал как многофункциональный инструмент..потому-что были насадка с пылеотводом и насадка слайдер для прямолинейного реза под углом 90 градусов..таким образом ушм превратилась и в шлифовалку и в циркулярку без пыли. По поводу шлифования дерева...если площадь обрабатываемой поверхности не большая,то без проблем..но если площадь большая(сруб,баня) лучше использовать УПШМ, например Makita SA7000C или AEG SE 12-180 у них диаметр опорных тарелок до 180мм(больше производительности) можно использовать и 125 и 150 диаметры. Дело в том что у болгарок и полировалок по разному устроены редукторы(а именно шестерни)...у полировалок на низких оборотах большой крутящий момент(можно давить,нажимать безбожно)..болгарки же предназначены для реза металла поэтому у неё бешенные обороты(если давить будет буксовать или отключаться,можно её спалить при длительной работе,будет гореть дерево ну и наконец слижутся шлицы на шестернях ) Хотя.. если под проект.. на убой...можно и её)) Вообщем как-то так...всем рекомендую AEG 13-125XE! цена-качество!
Достоинства:
1. Регулятор оборотов 2. Плавный пуск 3. Стабилизатор оборотов 4. Быстросъёмная гайка 5. Кожух с быстрой регулировкой 6. Можно поставить щётки от макиты с "отстрелом" 7. Виброгасящая ручка
Недостатки:
1. Шумноватая, но не напрягает это, так как шум при работе есть в любом случае 2. Тяжеловатая и не так удобно держать одной рукой как другие 125ые, но это плата за мощность
Комментарий:
Просто отличная модель. Учитывая всё плюшки за такую цену - это самородок. Аналоги с такими же наворотами раза в два дороже. Пользуюсь уже более полу года. Штробил аежкой несколько метров под проводку, соответственно, инструмент после работы был весь в цементной пыли внутри корпуса. После полной разборки (кроме корпуса редуктора) и чистки полёт нормальный!
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Угловая шлифмашина WS13-125XE 4935451410 AEG
Достоинства:
Быстросъёмный кожух и зажимная гайка. Мощность. Плавный пуск. Защита от заклинивания. Длинный шнур. Регулировка оборотов.
Недостатки:
Чуть греется от долгой интенсивной работы.
Комментарий:
Делал с её помощью несколько крупных металлических изделий, в новой студии проштробил всю электрику и сантехнику по бетонным блокам и монолиту. Всё берёт на ура, поэтому только положительные впечатления. Все особенности, описанные в достоинствах, очень хорошо работают. Не думаешь ни о чем, просто берёшь инструмент, организуешь насадку и работаешь хоть с металлом, хоть с бетоном, хоть со шлифовкой. Хорошо лежит в руке, безопасность на высоте, поскольку можно подстроить кожух под угол резки и отключается при заклинивании. Плавный пуск тоже не позволит в ногу себе болгарку воткнуть. Выбирал долго. Короче, мне кажется, за свои деньги отличный инструмент для домашнего хозяйства и даже больше.
Достоинства:
Цена,качество,многофункциональность,гарантия 3 года,не греется..
Недостатки:
Вес,провод
Комментарий:
Работал многими УШМ..и с регулировкой оборотов и без.. Из болгарок 125мм с функциями: ограничения пускового тока,защиты от перегрузок, регулировки частоты вращения, системы стабилизации оборотов ..является самой дешёвой! Синий Bosch и Metabo на 20% дороже..у Makita вообще сейчас нет подобных моделей.. Именно AEG 13-125XE покупал как многофункциональный инструмент..потому-что были насадка с пылеотводом и насадка слайдер для прямолинейного реза под углом 90 градусов..таким образом ушм превратилась и в шлифовалку и в циркулярку без пыли. По поводу шлифования дерева...если площадь обрабатываемой поверхности не большая,то без проблем..но если площадь большая(сруб,баня) лучше использовать УПШМ, например Makita SA7000C или AEG SE 12-180 у них диаметр опорных тарелок до 180мм(больше производительности) можно использовать и 125 и 150 диаметры. Дело в том что у болгарок и полировалок по разному устроены редукторы(а именно шестерни)...у полировалок на низких оборотах большой крутящий момент(можно давить,нажимать безбожно)..болгарки же предназначены для реза металла поэтому у неё бешенные обороты(если давить будет буксовать или отключаться,можно её спалить при длительной работе,будет гореть дерево ну и наконец слижутся шлицы на шестернях ) Хотя.. если под проект.. на убой...можно и её)) Вообщем как-то так...всем рекомендую AEG 13-125XE! цена-качество!
Достоинства:
1. Регулятор оборотов 2. Плавный пуск 3. Стабилизатор оборотов 4. Быстросъёмная гайка 5. Кожух с быстрой регулировкой 6. Можно поставить щётки от макиты с "отстрелом" 7. Виброгасящая ручка
Недостатки:
1. Шумноватая, но не напрягает это, так как шум при работе есть в любом случае 2. Тяжеловатая и не так удобно держать одной рукой как другие 125ые, но это плата за мощность
Комментарий:
Просто отличная модель. Учитывая всё плюшки за такую цену - это самородок. Аналоги с такими же наворотами раза в два дороже. Пользуюсь уже более полу года. Штробил аежкой несколько метров под проводку, соответственно, инструмент после работы был весь в цементной пыли внутри корпуса. После полной разборки (кроме корпуса редуктора) и чистки полёт нормальный!