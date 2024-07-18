Эксцентриковая шлифовальная машина DeWalt DWE6423 (DWE 26453)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Эксцентриковая шлифовальная машина DeWalt DWE6423 (DWE 26453)
Данный инструмент может с успехом использоваться для выполнения операций по шлифовке разных видов материалов. Он превосходно справляется с задачами такого типа и с успехом эксплуатируется в различных сферах деятельности. Кроме того, что предлагаемая модель позволяет производить работы максимально качественно, она дает возможность получать нужные результаты за относительно короткое время. Мощность двигателя у этого устройства имеет величину 280 Вт. Частота холостого хода регулируется в достаточно широком диапазоне – от 8000 до 12000. Благодаря компактности и эргономичности описываемого инструмента эксплуатировать его легко и абсолютно не утомительно.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
Пока не успел проверить в деле
Достоинства:
Комментарий:
Функцию свою выполняет, муж доволен
Достоинства:
Комментарий:
4 звезды только за то что уже поработал немного и не сгорел, посмотрим на долго ли хватит
Достоинства:
Комментарий:
работает,и хорошо работает,мне нравится
Достоинства:
Комментарий:
Все супер работает. Муж доволен
Достоинства:
Комментарий:
Аппарат конечно не оригинальный. Что и следовало ожидать за эти деньги. Но качество норм. Работаю уже 3й день с ним пока без нареканий. Дальше будет видно. Пока надежды оправдывает.
Достоинства:
Комментарий:
рекомендую товар к покупке! хорошая шлеф машинка. известный бренд
Достоинства:
Комментарий:
поработал больше 2часов, все отлично ни каких нареканий нет. обороты держит,не плавают
Достоинства:
Комментарий:
Надо привыкать от нажатия работает как вибро
Достоинства:
Комментарий:
все работает. дальше видно будет
Отзывы о товаре Эксцентриковая шлифовальная машина DeWalt DWE6423 (DWE 26453)
Достоинства:
Комментарий:
Пока не успел проверить в деле
Достоинства:
Комментарий:
Функцию свою выполняет, муж доволен
Достоинства:
Комментарий:
4 звезды только за то что уже поработал немного и не сгорел, посмотрим на долго ли хватит
Достоинства:
Комментарий:
работает,и хорошо работает,мне нравится
Достоинства:
Комментарий:
Все супер работает. Муж доволен
Достоинства:
Комментарий:
Аппарат конечно не оригинальный. Что и следовало ожидать за эти деньги. Но качество норм. Работаю уже 3й день с ним пока без нареканий. Дальше будет видно. Пока надежды оправдывает.
Достоинства:
Комментарий:
рекомендую товар к покупке! хорошая шлеф машинка. известный бренд
Достоинства:
Комментарий:
поработал больше 2часов, все отлично ни каких нареканий нет. обороты держит,не плавают
Достоинства:
Комментарий:
Надо привыкать от нажатия работает как вибро
Достоинства:
Комментарий:
все работает. дальше видно будет