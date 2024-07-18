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Эксцентриковая шлифовальная машина DeWalt DWE6423 (DWE 26453) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Эксцентриковая шлифовальная машина DeWalt DWE6423 (DWE 26453)

10 Отзывы
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Эксцентриковая шлифовальная машина DeWalt DWE6423 (DWE 26453)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина эксцентриковая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 127578
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Шлифмашина эксцентриковая
Размеры в упаковке, см
26х15х13
Вес, кг.
1.28

Описание товара Эксцентриковая шлифовальная машина DeWalt DWE6423 (DWE 26453)

Данный инструмент может с успехом использоваться для выполнения операций по шлифовке разных видов материалов. Он превосходно справляется с задачами такого типа и с успехом эксплуатируется в различных сферах деятельности. Кроме того, что предлагаемая модель позволяет производить работы максимально качественно, она дает возможность получать нужные результаты за относительно короткое время. Мощность двигателя у этого устройства имеет величину 280 Вт. Частота холостого хода регулируется в достаточно широком диапазоне – от 8000 до 12000. Благодаря компактности и эргономичности описываемого инструмента эксплуатировать его легко и абсолютно не утомительно.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Эксцентриковая шлифовальная машина DeWalt DWE6423 (DWE 26453)

Источник: Яндекс Маркет
18.07.2024
Осипов А.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не успел проверить в деле
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2024
Евгения К.

Достоинства:


Комментарий:
Функцию свою выполняет, муж доволен
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2024
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
4 звезды только за то что уже поработал немного и не сгорел, посмотрим на долго ли хватит
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
работает,и хорошо работает,мне нравится
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2023
Ирина Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Все супер работает. Муж доволен
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2023
Эдуард Х.

Достоинства:


Комментарий:
Аппарат конечно не оригинальный. Что и следовало ожидать за эти деньги. Но качество норм. Работаю уже 3й день с ним пока без нареканий. Дальше будет видно. Пока надежды оправдывает.
Источник: Яндекс Маркет
05.10.2023
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
рекомендую товар к покупке! хорошая шлеф машинка. известный бренд
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2023
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
поработал больше 2часов, все отлично ни каких нареканий нет. обороты держит,не плавают
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2023
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Надо привыкать от нажатия работает как вибро
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2023
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
все работает. дальше видно будет



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Шлифмашина эксцентриковая
Описание
Данный инструмент может с успехом использоваться для выполнения операций по шлифовке разных видов материалов. Он превосходно справляется с задачами такого типа и с успехом эксплуатируется в различных сферах деятельности. Кроме того, что предлагаемая модель позволяет производить работы максимально качественно, она дает возможность получать нужные результаты за относительно короткое время. Мощность двигателя у этого устройства имеет величину 280 Вт. Частота холостого хода регулируется в достаточно широком диапазоне – от 8000 до 12000. Благодаря компактности и эргономичности описываемого инструмента эксплуатировать его легко и абсолютно не утомительно.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2024
Осипов А.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не успел проверить в деле
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2024
Евгения К.

Достоинства:


Комментарий:
Функцию свою выполняет, муж доволен
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2024
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
4 звезды только за то что уже поработал немного и не сгорел, посмотрим на долго ли хватит
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
работает,и хорошо работает,мне нравится
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2023
Ирина Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Все супер работает. Муж доволен
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2023
Эдуард Х.

Достоинства:


Комментарий:
Аппарат конечно не оригинальный. Что и следовало ожидать за эти деньги. Но качество норм. Работаю уже 3й день с ним пока без нареканий. Дальше будет видно. Пока надежды оправдывает.
Источник: Яндекс Маркет
05.10.2023
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
рекомендую товар к покупке! хорошая шлеф машинка. известный бренд
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2023
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
поработал больше 2часов, все отлично ни каких нареканий нет. обороты держит,не плавают
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2023
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Надо привыкать от нажатия работает как вибро
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2023
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
все работает. дальше видно будет


Эксцентриковая шлифовальная машина DeWalt DWE6423 (DWE 26453) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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