Top.Mail.Ru
Adele Sebastian - Desert Fairy Princess (Analogue) (5060149622933) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Adele Sebastian - Desert Fairy Princess (Analogue) (5060149622933) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Adele Sebastian - Desert Fairy Princess (Analogue) (5060149622933) виниловая пластинка - фото 1
Adele Sebastian - Desert Fairy Princess (Analogue) (5060149622933) виниловая пластинка - фото 2
Adele Sebastian - Desert Fairy Princess (Analogue) (5060149622933) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Adele Sebastian
Альбом (сингл)
Desert Fairy PrIncess
Жанр
Smooth jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Adele Sebastian - Desert Fairy Princess (Analogue) (5060149622933) виниловая пластинка - фото 1
  • Adele Sebastian - Desert Fairy Princess (Analogue) (5060149622933) виниловая пластинка - фото 2
  • Adele Sebastian - Desert Fairy Princess (Analogue) (5060149622933) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665597
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Adele Sebastian - Desert Fairy Princess (Analogue) (5060149622933) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149622933]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Adele Sebastian
Альбом (сингл)
Desert Fairy PrIncess
Жанр
Smooth jazz
Трек-лист
Desert Fairy Princess, Belize, i Felt Spring, Man From Tangayika, Day Dreamer
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Adele Sebastian - Desert Fairy Princess (Analogue) (5060149622933) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Desert Fairy Princess, Belize, i Felt Spring, Man From Tangayika, Day Dreamer

Отзывы о товаре Adele Sebastian - Desert Fairy Princess (Analogue) (5060149622933) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149622933]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Adele Sebastian
Альбом (сингл)
Desert Fairy PrIncess
Жанр
Smooth jazz
Трек-лист
Desert Fairy Princess, Belize, i Felt Spring, Man From Tangayika, Day Dreamer
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Desert Fairy Princess, Belize, i Felt Spring, Man From Tangayika, Day Dreamer
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Adele Sebastian - Desert Fairy Princess (Analogue) (5060149622933) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...