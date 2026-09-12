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3596973560261, Montand, Yves, La Collection Harcourt (coloured) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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3596973560261, Montand, Yves, La Collection Harcourt (coloured) виниловая пластинка

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3596973560261, Montand, Yves, La Collection Harcourt (coloured) виниловая пластинка - фото 1
3596973560261, Montand, Yves, La Collection Harcourt (coloured) виниловая пластинка - фото 2
3596973560261, Montand, Yves, La Collection Harcourt (coloured) виниловая пластинка - фото 3
3596973560261, Montand, Yves, La Collection Harcourt (coloured) виниловая пластинка - фото 4
3596973560261, Montand, Yves, La Collection Harcourt (coloured) виниловая пластинка - фото 5
3596973560261, Montand, Yves, La Collection Harcourt (coloured) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Yves Montand
Альбом (сингл)
Harcourt Collection
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 3596973560261, Montand, Yves, La Collection Harcourt (coloured) виниловая пластинка - фото 1
  • 3596973560261, Montand, Yves, La Collection Harcourt (coloured) виниловая пластинка - фото 2
  • 3596973560261, Montand, Yves, La Collection Harcourt (coloured) виниловая пластинка - фото 3
  • 3596973560261, Montand, Yves, La Collection Harcourt (coloured) виниловая пластинка - фото 4
  • 3596973560261, Montand, Yves, La Collection Harcourt (coloured) виниловая пластинка - фото 5
  • 3596973560261, Montand, Yves, La Collection Harcourt (coloured) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 
Начислим 72 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665558
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
3596973560261, Montand, Yves, La Collection Harcourt (coloured) виниловая пластинка
1 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram Music
Barcode
[3596973560261]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Yves Montand
Альбом (сингл)
Harcourt Collection
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Syracuse (Live In Paris), Musique, L’?cole, Il N’y A Plus D’apr?s, La Java, Bilbao, Rengaine Ta Rengaine, Les Enfants Qui S’aiment, Barbara, Moi, C’est Si Bon, A Paris, Les Grands Boulevards, Les Feuilles Mortes
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
La Collection Harcourt Studio - Paris
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 3596973560261, Montand, Yves, La Collection Harcourt (coloured) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Yves Montand La Collection Harcourt - cборник лучших песен французского певца Ив Монтана выпущенный в 2018 году французским лейблом Wagram. На обложке представлена фотография Ив Монтана, сделанная в легендарной фотостудии Аркур, Париж. Studio Harcourt — одна из старейших и известнейших фотостудий в мире. Ее история впечатляет: студия существует более 90 лет и все эти годы притягивает выдающихся деятелей культуры, звезд кинематографа и видных политиков.«Если ты не снимался в Аркур, значит, ты еще не суперзвезда!». Эта расхожая среди актеров поговорка точно показывает место легендарной парижской фотостудии в восприятии известных мира сего. Знаменитостей, снятых в этой студии, можно перечислять бесконечно — архив Аркур является настоящей «визуальной памятью» XX-го столетия. Сегодня на счету студии, впервые включившей прожекторы 15 января 1934 года, портреты более 2000 звезд, блистающих в разных областях, от кино до спорта, и около полумиллиона «обычных людей», способных позволить себе роскошь фотосессии у Аркур. Фирменный «le style Harcourt» весьма узнаваем: черно-белые студийные портреты с потрясающей игрой света и тени. Фотографы Аркур не пытаются решить свою задачу, полагаясь на мегапиксели или фотошоп — магия образов заключается в мастерской работе с ракурсом и освещением. Ив Монтан (фр. Yves Montand настоящее имя Иво Ливи ) — французский певец-шансонье и актёр.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре 3596973560261, Montand, Yves, La Collection Harcourt (coloured) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram Music
Barcode
[3596973560261]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Yves Montand
Альбом (сингл)
Harcourt Collection
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Syracuse (Live In Paris), Musique, L’?cole, Il N’y A Plus D’apr?s, La Java, Bilbao, Rengaine Ta Rengaine, Les Enfants Qui S’aiment, Barbara, Moi, C’est Si Bon, A Paris, Les Grands Boulevards, Les Feuilles Mortes
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
La Collection Harcourt Studio - Paris
Страна производитель
Китай
Описание
Виниловая пластинка Yves Montand La Collection Harcourt - cборник лучших песен французского певца Ив Монтана выпущенный в 2018 году французским лейблом Wagram. На обложке представлена фотография Ив Монтана, сделанная в легендарной фотостудии Аркур, Париж. Studio Harcourt — одна из старейших и известнейших фотостудий в мире. Ее история впечатляет: студия существует более 90 лет и все эти годы притягивает выдающихся деятелей культуры, звезд кинематографа и видных политиков.«Если ты не снимался в Аркур, значит, ты еще не суперзвезда!». Эта расхожая среди актеров поговорка точно показывает место легендарной парижской фотостудии в восприятии известных мира сего. Знаменитостей, снятых в этой студии, можно перечислять бесконечно — архив Аркур является настоящей «визуальной памятью» XX-го столетия. Сегодня на счету студии, впервые включившей прожекторы 15 января 1934 года, портреты более 2000 звезд, блистающих в разных областях, от кино до спорта, и около полумиллиона «обычных людей», способных позволить себе роскошь фотосессии у Аркур. Фирменный «le style Harcourt» весьма узнаваем: черно-белые студийные портреты с потрясающей игрой света и тени. Фотографы Аркур не пытаются решить свою задачу, полагаясь на мегапиксели или фотошоп — магия образов заключается в мастерской работе с ракурсом и освещением. Ив Монтан (фр. Yves Montand настоящее имя Иво Ливи ) — французский певец-шансонье и актёр.


Теги товара: Limited Edition
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Доставка
Отзывы


3596973560261, Montand, Yves, La Collection Harcourt (coloured) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 1550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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