3596973560261, Montand, Yves, La Collection Harcourt (coloured) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара 3596973560261, Montand, Yves, La Collection Harcourt (coloured) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Yves Montand La Collection Harcourt - cборник лучших песен французского певца Ив Монтана выпущенный в 2018 году французским лейблом Wagram. На обложке представлена фотография Ив Монтана, сделанная в легендарной фотостудии Аркур, Париж. Studio Harcourt — одна из старейших и известнейших фотостудий в мире. Ее история впечатляет: студия существует более 90 лет и все эти годы притягивает выдающихся деятелей культуры, звезд кинематографа и видных политиков.«Если ты не снимался в Аркур, значит, ты еще не суперзвезда!». Эта расхожая среди актеров поговорка точно показывает место легендарной парижской фотостудии в восприятии известных мира сего. Знаменитостей, снятых в этой студии, можно перечислять бесконечно — архив Аркур является настоящей «визуальной памятью» XX-го столетия. Сегодня на счету студии, впервые включившей прожекторы 15 января 1934 года, портреты более 2000 звезд, блистающих в разных областях, от кино до спорта, и около полумиллиона «обычных людей», способных позволить себе роскошь фотосессии у Аркур. Фирменный «le style Harcourt» весьма узнаваем: черно-белые студийные портреты с потрясающей игрой света и тени. Фотографы Аркур не пытаются решить свою задачу, полагаясь на мегапиксели или фотошоп — магия образов заключается в мастерской работе с ракурсом и освещением. Ив Монтан (фр. Yves Montand настоящее имя Иво Ливи ) — французский певец-шансонье и актёр.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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