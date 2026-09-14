Commodores - Caught In The Act (Deagostini) (4620032919215) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Commodores
Альбом (сингл)
Caught In The Act
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733026
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Характеристики
Бренд
DeAgostini
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DeAgostini
Barcode
[4620032919215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Commodores
Альбом (сингл)
Caught In The Act
Жанр
Jazz
Трек-лист
Wide Open, Slippery When Wet, The Bump, I'm Ready, This Is Your Life, Let's Do It Right, Better Never Than Forever, Look What You've Done To Me, You Don't Know That I Know, Wide Open (Reprise)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Commodores - Caught In The Act (Deagostini) (4620032919215) виниловая пластинка
Caught in the Act — второй студийный альбом группы The Commodores, выпущенный в 1975 году. Жанр — фанк, соул, R&B.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
DeAgostini
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DeAgostini
Barcode
[4620032919215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Commodores
Альбом (сингл)
Caught In The Act
Жанр
Jazz
Трек-лист
Wide Open, Slippery When Wet, The Bump, I'm Ready, This Is Your Life, Let's Do It Right, Better Never Than Forever, Look What You've Done To Me, You Don't Know That I Know, Wide Open (Reprise)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Caught in the Act — второй студийный альбом группы The Commodores, выпущенный в 1975 году. Жанр — фанк, соул, R&B.
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Commodores - Caught In The Act (Deagostini) (4620032919215) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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