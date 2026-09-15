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Thelonious Monk - Monk's Dream (Analogue) (0856276002831) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Thelonious Monk - Monk's Dream (Analogue) (0856276002831) виниловая пластинка

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Thelonious Monk - Monk&#039;s Dream (Analogue) (0856276002831) виниловая пластинка - фото 1
Thelonious Monk - Monk&#039;s Dream (Analogue) (0856276002831) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
The Thelonious Monk Quartet
Альбом (сингл)
Monks Dream
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Thelonious Monk - Monk&#039;s Dream (Analogue) (0856276002831) виниловая пластинка - фото 1
  • Thelonious Monk - Monk&#039;s Dream (Analogue) (0856276002831) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665552
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Thelonious Monk - Monk's Dream (Analogue) (0856276002831) виниловая пластинка
6 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0856276002831]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
The Thelonious Monk Quartet
Альбом (сингл)
Monks Dream
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Monks Dream, Body And Soul, Bright Mississippi, Five Spot Blues, Bolivar Blues, Just A Gigolo, Bye-Ya, Sweet And Lovely
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thelonious Monk - Monk's Dream (Analogue) (0856276002831) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Monks Dream, Body And Soul, Bright Mississippi, Five Spot Blues, Bolivar Blues, Just A Gigolo, Bye-Ya, Sweet And Lovely



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Thelonious Monk - Monk's Dream (Analogue) (0856276002831) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0856276002831]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
The Thelonious Monk Quartet
Альбом (сингл)
Monks Dream
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Monks Dream, Body And Soul, Bright Mississippi, Five Spot Blues, Bolivar Blues, Just A Gigolo, Bye-Ya, Sweet And Lovely
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Monks Dream, Body And Soul, Bright Mississippi, Five Spot Blues, Bolivar Blues, Just A Gigolo, Bye-Ya, Sweet And Lovely


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Thelonious Monk - Monk's Dream (Analogue) (0856276002831) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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