Collection Yann Arthus Bertrand - Yoga (3596974394162) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Yoga
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб.
В наличии
Код товара: 665503
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1 300 руб.
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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
3596974394162]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Yoga
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Nicolas Dri - Bulles D'air, Michael Goldberg - Paix Et Libert?, Nicolas Dri - R?verie c?leste, Michael Goldberg - Calligraphie, Nicolas Dri - Le passage des ?toiles, Michael Goldberg - Contemplation Himalayenne, Michael Goldberg - Rivages, Nicolas Dri - Pleine Lune, Nicolas Dri - Vision Positive, Thierry Noritop - R?ves ?toil?s
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Болгария
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Collection Yann Arthus Bertrand - Yoga (3596974394162) виниловая пластинка
Позвольте себе ощутить волну благополучия, открыв для себя новую коллекцию расслабляющей музыки Янна Артюса-Бертрана. Известный во всем мире фотограф Янн Артюс-Бертран прославился своими снимками Земли, видимой с неба, Земли, которую он возвышает и красоту которой он возвращает.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
3596974394162]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Yoga
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Nicolas Dri - Bulles D'air, Michael Goldberg - Paix Et Libert?, Nicolas Dri - R?verie c?leste, Michael Goldberg - Calligraphie, Nicolas Dri - Le passage des ?toiles, Michael Goldberg - Contemplation Himalayenne, Michael Goldberg - Rivages, Nicolas Dri - Pleine Lune, Nicolas Dri - Vision Positive, Thierry Noritop - R?ves ?toil?s
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Болгария
Позвольте себе ощутить волну благополучия, открыв для себя новую коллекцию расслабляющей музыки Янна Артюса-Бертрана. Известный во всем мире фотограф Янн Артюс-Бертран прославился своими снимками Земли, видимой с неба, Земли, которую он возвышает и красоту которой он возвращает.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Collection Yann Arthus Bertrand - Yoga (3596974394162) виниловая пластинка - стоимость товара 1300 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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