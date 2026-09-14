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Champion Jack Dupree - Blues From The Gutter (Deagostini) (4620032919260) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Champion Jack Dupree - Blues From The Gutter (Deagostini) (4620032919260) виниловая пластинка

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Champion Jack Dupree - Blues From The Gutter (Deagostini) (4620032919260) - фото 1
Champion Jack Dupree - Blues From The Gutter (Deagostini) (4620032919260) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Champion Jack Dupree
Альбом (сингл)
Blues From The Gutter
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Champion Jack Dupree - Blues From The Gutter (Deagostini) (4620032919260) - фото 1
  • Champion Jack Dupree - Blues From The Gutter (Deagostini) (4620032919260) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733034
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Характеристики

Бренд
DeAgostini
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DeAgostini
Barcode
[4620032919260]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Champion Jack Dupree
Альбом (сингл)
Blues From The Gutter
Жанр
Jazz
Трек-лист
Strollin', Blues, Can't Kick The Habit, Evil Woman, Nasty Boogie, Junker's Blues, Bad Blood, Goin' Down Slow, Frankie & Johnny, Stack-O-Lee
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Champion Jack Dupree - Blues From The Gutter (Deagostini) (4620032919260) виниловая пластинка

Студийный альбом Чемпиона Джека Дюпри, выпущенный в 1958 году. Переиздание альбома 1981 года стало лауреатом 2nd Blues Music Awards 1981 года в номинации «Перевыпущенный альбом».

Отзывы о товаре Champion Jack Dupree - Blues From The Gutter (Deagostini) (4620032919260) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DeAgostini
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DeAgostini
Barcode
[4620032919260]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Champion Jack Dupree
Альбом (сингл)
Blues From The Gutter
Жанр
Jazz
Трек-лист
Strollin', Blues, Can't Kick The Habit, Evil Woman, Nasty Boogie, Junker's Blues, Bad Blood, Goin' Down Slow, Frankie & Johnny, Stack-O-Lee
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Студийный альбом Чемпиона Джека Дюпри, выпущенный в 1958 году. Переиздание альбома 1981 года стало лауреатом 2nd Blues Music Awards 1981 года в номинации «Перевыпущенный альбом».
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Отзывы


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