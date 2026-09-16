George Ezra - Gold Rush Kid (0194399841211) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
George Ezra
Альбом (сингл)
Gold Rush Kid
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 320 руб.
В наличии
Код товара: 733816
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1 320 руб.
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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0194399841211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
George Ezra
Альбом (сингл)
Gold Rush Kid
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Anyone For You, Green Green Grass, Gold Rush Kid, Manila, Fell In Love At The End of The World, Don't Give Up, Dance All Over Me, I Went Hunting, In The Morning, Sweetest Human Bring Alive, Love Somebody Else, Sun Went Down
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара George Ezra - Gold Rush Kid (0194399841211) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Anyone For You, Green Green Grass, Gold Rush Kid, Manila, Fell In Love At The End of The World, Don't Give Up, Dance All Over Me, I Went Hunting, In The Morning, Sweetest Human Bring Alive, Love Somebody Else, Sun Went Down
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Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0194399841211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
George Ezra
Альбом (сингл)
Gold Rush Kid
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Anyone For You, Green Green Grass, Gold Rush Kid, Manila, Fell In Love At The End of The World, Don't Give Up, Dance All Over Me, I Went Hunting, In The Morning, Sweetest Human Bring Alive, Love Somebody Else, Sun Went Down
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Anyone For You, Green Green Grass, Gold Rush Kid, Manila, Fell In Love At The End of The World, Don't Give Up, Dance All Over Me, I Went Hunting, In The Morning, Sweetest Human Bring Alive, Love Somebody Else, Sun Went Down
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George Ezra - Gold Rush Kid (0194399841211) виниловая пластинка - купить по цене 1320 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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