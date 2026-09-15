Jake Bugg - All I Need (V10) (0194398629476) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
10 дюймов
Исполнитель
Jake Bugg
Альбом (сингл)
All I Need
Жанр
Фолк-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 320 руб.
В наличии
Код товара: 500463
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 320 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398629476]
Тип издания
10 дюймов
Исполнитель
Jake Bugg
Альбом (сингл)
All I Need
Жанр
Фолк-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jake Bugg - All I Need (V10) (0194398629476) виниловая пластинка
Jake Bugg - All I Need (V10) (0194398629476) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 320 руб.330 руб. в СплитGeorge Ezra - Gold Rush Kid (0194399841211) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 1 320 руб.330 руб. в Сплит3596974394469, Various Artists, Liberty виниловая пластинка
-
В наличииЦена 1 320 руб.330 руб. в Сплит3596974394568, Various Artists, Serenity виниловая пластинка
-
В наличииЦена 1 320 руб.330 руб. в СплитVarious Artists - Spa (3596974394360) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 1 320 руб.330 руб. в Сплит3596974394261, Various Artists, Zen виниловая пластинка
-
В наличииЦена 1 320 руб.330 руб. в СплитCollection Yann Arthus Bertrand - Yoga (3596974394162) виниловая...
-
В наличииЦена 1 440 руб.360 руб. в СплитLindsey Buckingham - Lindsey Buckingham (0603497846641) винилова...
-
В наличииЦена 1 440 руб.360 руб. в СплитLindsey Buckingham - Lindsey Buckingham (coloured) (060349784290...
-
В наличииЦена 1 440 руб.360 руб. в СплитThe Flamin' Groovies - I'll Have A ... Bucket Of Brains (EP) (V1...
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в СплитNewfamiliar - Textures (EP) (0190296720345) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в СплитRoyal Blood - Limbo; All We Have Is Now (V7) (0190296697982) вин...
-
В наличииЦена 1 550 руб.388 руб. в СплитRoyal Blood - Limbo (V7) (0190295117641) виниловая пластинка
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398629476]
Тип издания
10 дюймов
Исполнитель
Jake Bugg
Альбом (сингл)
All I Need
Жанр
Фолк-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Jake Bugg - All I Need (V10) (0194398629476) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Jake Bugg - All I Need (V10) (0194398629476) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 1320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Jake Bugg - All I Need (V10) (0194398629476) виниловая пластинка