Описание товара Sum 41 - Heaven :x: Hell (4099964012170) виниловая пластинка

Панк-рок-группа Sum 41 объявила о своем расформировании после выхода нового альбома и тура, и теперь официально объявлен последний альбом:. Heaven :x: Hell. Издание на виниле.. Heaven :x: Hell — самый амбициозный альбом Sum 41 на сегодняшний день. Альбом разделен на две части: первая сторона называется Heaven, а вторая — Hell. Heaven наполнен энергичным поп-панком, а Hell включает десять гимнов хэви-метала с захватывающими соло и яростными риффами. Оглядываясь назад на 27-летнюю карьеру группы, можно сказать, что Sum 41 заняли свое место в истории рока, продав более 15 миллионов пластинок по всему миру, получив бесчисленное количество мест в чартах Billboard, номинацию на премию Грэмми, 2 премии Juno Awards (7 номинаций), Kerrang! Award 2002 года, несколько наград Alternative Press Music Awards и множество других наград.