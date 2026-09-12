Nico - Desertshore (0887830014618) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Desertshore
Альбом (сингл)
Desertshore виниловая пластинка
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 665282
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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino
Barcode
[0887830014618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Desertshore
Альбом (сингл)
Desertshore виниловая пластинка
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Janitor Of Lunacy, The Falconer, My Only Child, Le Petit Chevalier, Abschied, Afraid, M?tterlein, All That Is My Own
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Nico - Desertshore (0887830014618) виниловая пластинка
Привнесите в свою коллекцию новый звук с виниловой пластинкой "Desertshore" от Nico. Этот завораживающий альбом формата 1LP погрузит вас в атмосферу таинственности и меланхолии, которую так прекрасно передает музыка этой талантливой исполнительницы. "Desertshore" предлагает слушателям уникальное погружение в мир звуков, наполненный глубокими эмоциями и музыкальным искусством. Не упустите возможность купить эту виниловую пластинку и насладиться мистической атмосферой, которую создает музыка Nico.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino
Barcode
[0887830014618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Desertshore
Альбом (сингл)
Desertshore виниловая пластинка
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Janitor Of Lunacy, The Falconer, My Only Child, Le Petit Chevalier, Abschied, Afraid, M?tterlein, All That Is My Own
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Привнесите в свою коллекцию новый звук с виниловой пластинкой "Desertshore" от Nico. Этот завораживающий альбом формата 1LP погрузит вас в атмосферу таинственности и меланхолии, которую так прекрасно передает музыка этой талантливой исполнительницы. "Desertshore" предлагает слушателям уникальное погружение в мир звуков, наполненный глубокими эмоциями и музыкальным искусством. Не упустите возможность купить эту виниловую пластинку и насладиться мистической атмосферой, которую создает музыка Nico.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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