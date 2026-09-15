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Zubin Mehta - Mahler: Symphony No.2 (0028948302444) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Zubin Mehta - Mahler: Symphony No.2 (0028948302444) виниловая пластинка

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Zubin Mehta - Mahler: Symphony No.2 (0028948302444) виниловая пластинка - фото 1
Zubin Mehta - Mahler: Symphony No.2 (0028948302444) виниловая пластинка - фото 2
Zubin Mehta - Mahler: Symphony No.2 (0028948302444) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Gustav Mahler, Zubin Mehta
Альбом (сингл)
Mahler: Symphony No.2
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Zubin Mehta - Mahler: Symphony No.2 (0028948302444) виниловая пластинка - фото 1
  • Zubin Mehta - Mahler: Symphony No.2 (0028948302444) виниловая пластинка - фото 2
  • Zubin Mehta - Mahler: Symphony No.2 (0028948302444) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665271
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Zubin Mehta - Mahler: Symphony No.2 (0028948302444) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca, Universal Music Russia
Barcode
[0028948302444]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Gustav Mahler, Zubin Mehta
Альбом (сингл)
Mahler: Symphony No.2
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Symphony No. 2 In C Minor Resurrection, 1st Mvt. Allegro Maestoso, 2nd Mvt. Andante Moderato, 3rd Mvt. In Ruhig Filiessender Bewegung, 4th Mvt. Ulricht. Sehr Feierlich, Aber Schlicht, 5th Mvt. (Part 1) Im Tempo Des Scherzo, Wild Herausfahrend, 5th Mvt. (Concl). Sehr Langsam Und Gedehnt
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Zubin Mehta - Mahler: Symphony No.2 (0028948302444) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Symphony No. 2 In C Minor Resurrection, 1st Mvt. Allegro Maestoso, 2nd Mvt. Andante Moderato, 3rd Mvt. In Ruhig Filiessender Bewegung, 4th Mvt. Ulricht. Sehr Feierlich, Aber Schlicht, 5th Mvt. (Part 1) Im Tempo Des Scherzo, Wild Herausfahrend, 5th Mvt. (Concl). Sehr Langsam Und Gedehnt

Отзывы о товаре Zubin Mehta - Mahler: Symphony No.2 (0028948302444) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca, Universal Music Russia
Barcode
[0028948302444]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Gustav Mahler, Zubin Mehta
Альбом (сингл)
Mahler: Symphony No.2
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Symphony No. 2 In C Minor Resurrection, 1st Mvt. Allegro Maestoso, 2nd Mvt. Andante Moderato, 3rd Mvt. In Ruhig Filiessender Bewegung, 4th Mvt. Ulricht. Sehr Feierlich, Aber Schlicht, 5th Mvt. (Part 1) Im Tempo Des Scherzo, Wild Herausfahrend, 5th Mvt. (Concl). Sehr Langsam Und Gedehnt
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Symphony No. 2 In C Minor Resurrection, 1st Mvt. Allegro Maestoso, 2nd Mvt. Andante Moderato, 3rd Mvt. In Ruhig Filiessender Bewegung, 4th Mvt. Ulricht. Sehr Feierlich, Aber Schlicht, 5th Mvt. (Part 1) Im Tempo Des Scherzo, Wild Herausfahrend, 5th Mvt. (Concl). Sehr Langsam Und Gedehnt
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Zubin Mehta - Mahler: Symphony No.2 (0028948302444) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5330 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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