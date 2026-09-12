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Khruangbin - Hasta El Cielo (5060391092263) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Khruangbin - Hasta El Cielo (5060391092263) виниловая пластинка

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Khruangbin - Hasta El Cielo (5060391092263) виниловая пластинка - фото 1
Khruangbin - Hasta El Cielo (5060391092263) виниловая пластинка - фото 2
Khruangbin - Hasta El Cielo (5060391092263) виниловая пластинка - фото 3
Khruangbin - Hasta El Cielo (5060391092263) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Khruangbin - Hasta El Cielo (5060391092263) виниловая пластинка - фото 1
  • Khruangbin - Hasta El Cielo (5060391092263) виниловая пластинка - фото 2
  • Khruangbin - Hasta El Cielo (5060391092263) виниловая пластинка - фото 3
  • Khruangbin - Hasta El Cielo (5060391092263) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665179
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Характеристики

Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Khruangbin - Hasta El Cielo (5060391092263) виниловая пластинка

Путешествующее по миру техасское трио Khruangbin выпустило в 2019 году Hasta El Cielo, великолепную даб-версию их второго альбома Con Todo El Mundo. Издание на виниле 180 г LP + 7.. В сочетании с их экзотическим звучанием, которое в последнее время включает в себя фанк и соул, вдохновленные Юго-Восточной Азией, Средиземноморьем и Ближним Востоком, особенно Ираном, здесь была создана новаторская смесь. Два бонусных даба легендарного ямайского продюсера Scientist, чей уникальный стиль микширования всегда оказывал большое влияние на Khruangbin, также стали большой честью для группы и были добавлены в виде дополнительного 7.

Отзывы о товаре Khruangbin - Hasta El Cielo (5060391092263) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Путешествующее по миру техасское трио Khruangbin выпустило в 2019 году Hasta El Cielo, великолепную даб-версию их второго альбома Con Todo El Mundo. Издание на виниле 180 г LP + 7.. В сочетании с их экзотическим звучанием, которое в последнее время включает в себя фанк и соул, вдохновленные Юго-Восточной Азией, Средиземноморьем и Ближним Востоком, особенно Ираном, здесь была создана новаторская смесь. Два бонусных даба легендарного ямайского продюсера Scientist, чей уникальный стиль микширования всегда оказывал большое влияние на Khruangbin, также стали большой честью для группы и были добавлены в виде дополнительного 7.
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Отзывы


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