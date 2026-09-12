Khruangbin - Hasta El Cielo (5060391092263) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Khruangbin - Hasta El Cielo (5060391092263) виниловая пластинка
Путешествующее по миру техасское трио Khruangbin выпустило в 2019 году Hasta El Cielo, великолепную даб-версию их второго альбома Con Todo El Mundo. Издание на виниле 180 г LP + 7.. В сочетании с их экзотическим звучанием, которое в последнее время включает в себя фанк и соул, вдохновленные Юго-Восточной Азией, Средиземноморьем и Ближним Востоком, особенно Ираном, здесь была создана новаторская смесь. Два бонусных даба легендарного ямайского продюсера Scientist, чей уникальный стиль микширования всегда оказывал большое влияние на Khruangbin, также стали большой честью для группы и были добавлены в виде дополнительного 7.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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