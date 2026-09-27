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0039841540710, King Diamond, House Of God виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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0039841540710, King Diamond, House Of God виниловая пластинка

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0039841540710, Виниловая пластинка King Diamond, House Of God - фото 1
0039841540710, Виниловая пластинка King Diamond, House Of God - фото 2
0039841540710, Виниловая пластинка King Diamond, House Of God - фото 3
0039841540710, Виниловая пластинка King Diamond, House Of God - фото 4
0039841540710, Виниловая пластинка King Diamond, House Of God - фото 5
0039841540710, Виниловая пластинка King Diamond, House Of God - фото 6
0039841540710, Виниловая пластинка King Diamond, House Of God - фото 7
0039841540710, Виниловая пластинка King Diamond, House Of God - фото 8
0039841540710, Виниловая пластинка King Diamond, House Of God - фото 9
0039841540710, Виниловая пластинка King Diamond, House Of God - фото 10
0039841540710, Виниловая пластинка King Diamond, House Of God - фото 11
0039841540710, Виниловая пластинка King Diamond, House Of God - фото 12
0039841540710, Виниловая пластинка King Diamond, House Of God - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0039841540710, Виниловая пластинка King Diamond, House Of God - фото 1
  • 0039841540710, Виниловая пластинка King Diamond, House Of God - фото 2
  • 0039841540710, Виниловая пластинка King Diamond, House Of God - фото 3
  • 0039841540710, Виниловая пластинка King Diamond, House Of God - фото 4
  • 0039841540710, Виниловая пластинка King Diamond, House Of God - фото 5
  • 0039841540710, Виниловая пластинка King Diamond, House Of God - фото 6
  • 0039841540710, Виниловая пластинка King Diamond, House Of God - фото 7
  • 0039841540710, Виниловая пластинка King Diamond, House Of God - фото 8
  • 0039841540710, Виниловая пластинка King Diamond, House Of God - фото 9
  • 0039841540710, Виниловая пластинка King Diamond, House Of God - фото 10
  • 0039841540710, Виниловая пластинка King Diamond, House Of God - фото 11
  • 0039841540710, Виниловая пластинка King Diamond, House Of God - фото 12
  • 0039841540710, Виниловая пластинка King Diamond, House Of God - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665177
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
0039841540710, King Diamond, House Of God виниловая пластинка
5 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0039841540710, King Diamond, House Of God виниловая пластинка

Погрузитесь в мрачный мир звуков с альбомом House Of God от King Diamond. Это произведение искусства поразит вас своей мистичностью и глубиной. Если вы ищете нечто особенное, рекомендуем купить виниловую пластинку с этим альбомом. Вперед, откройте двери музыкального волшебства!

Отзывы о товаре 0039841540710, King Diamond, House Of God виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Погрузитесь в мрачный мир звуков с альбомом House Of God от King Diamond. Это произведение искусства поразит вас своей мистичностью и глубиной. Если вы ищете нечто особенное, рекомендуем купить виниловую пластинку с этим альбомом. Вперед, откройте двери музыкального волшебства!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0039841540710, King Diamond, House Of God виниловая пластинка - по цене 5020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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