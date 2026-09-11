The Beatles - Revolver (Half Speed) (0602445599691) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
TANGOS FROM BUENOS AIRES - PIAZZOLLA, GARDEL, SALGAN, GINASTERA, RESTA
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 587683
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
[0602445599691]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
TANGOS FROM BUENOS AIRES - PIAZZOLLA, GARDEL, SALGAN, GINASTERA, RESTA
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Beatles - Revolver (Half Speed) (0602445599691) виниловая пластинка
0602445599691, Виниловая Пластинка Beatles, The, Revolver Special Edition
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Теги товара: The Beatles
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
[0602445599691]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
TANGOS FROM BUENOS AIRES - PIAZZOLLA, GARDEL, SALGAN, GINASTERA, RESTA
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
0602445599691, Виниловая Пластинка Beatles, The, Revolver Special Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: The Beatles
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: The Beatles
The Beatles - Revolver (Half Speed) (0602445599691) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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