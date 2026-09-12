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High Tide - Sea Shanties (5013929485716) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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High Tide - Sea Shanties (5013929485716) виниловая пластинка

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High Tide - Sea Shanties (5013929485716) виниловая пластинка - фото 1
High Tide - Sea Shanties (5013929485716) виниловая пластинка - фото 2
High Tide - Sea Shanties (5013929485716) виниловая пластинка - фото 3
High Tide - Sea Shanties (5013929485716) виниловая пластинка - фото 4
High Tide - Sea Shanties (5013929485716) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
High Tide
Альбом (сингл)
Sea Shanties
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • High Tide - Sea Shanties (5013929485716) виниловая пластинка - фото 1
  • High Tide - Sea Shanties (5013929485716) виниловая пластинка - фото 2
  • High Tide - Sea Shanties (5013929485716) виниловая пластинка - фото 3
  • High Tide - Sea Shanties (5013929485716) виниловая пластинка - фото 4
  • High Tide - Sea Shanties (5013929485716) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665129
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Характеристики

Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929485716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
High Tide
Альбом (сингл)
Sea Shanties
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Futilist's lament, Death warmed up, Pushed, but not forgotten, Walking down their outlook, Missing out, Nowhere
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара High Tide - Sea Shanties (5013929485716) виниловая пластинка

Погрузитесь в захватывающий мир рок-н-ролла с виниловой пластинкой High Tide / Sea Shanties. Это однопластиночное издание является ярким представителем золотой эпохи рок-музыки и пламенного исполнительского мастерства. С бескомпромиссным звучанием и энергетикой High Tide вы отправитесь в увлекательное путешествие по музыкальным просторам, где каждая нота звучит стремительно и мощно. Sea Shanties - это настоящая находка для ценителей музыки с истинным духом рока. Не упустите возможность купить виниловую пластинку High Tide / Sea Shanties и ощутить драйв и атмосферу аутентичного рок-н-ролла. Этот альбом станет идеальным дополнением к вашей коллекции и подарит удовольствие каждому, кто ценит динамичную и пронизывающую музыку.

Отзывы о товаре High Tide - Sea Shanties (5013929485716) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929485716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
High Tide
Альбом (сингл)
Sea Shanties
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Futilist's lament, Death warmed up, Pushed, but not forgotten, Walking down their outlook, Missing out, Nowhere
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Погрузитесь в захватывающий мир рок-н-ролла с виниловой пластинкой High Tide / Sea Shanties. Это однопластиночное издание является ярким представителем золотой эпохи рок-музыки и пламенного исполнительского мастерства. С бескомпромиссным звучанием и энергетикой High Tide вы отправитесь в увлекательное путешествие по музыкальным просторам, где каждая нота звучит стремительно и мощно. Sea Shanties - это настоящая находка для ценителей музыки с истинным духом рока. Не упустите возможность купить виниловую пластинку High Tide / Sea Shanties и ощутить драйв и атмосферу аутентичного рок-н-ролла. Этот альбом станет идеальным дополнением к вашей коллекции и подарит удовольствие каждому, кто ценит динамичную и пронизывающую музыку.
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Отзывы


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