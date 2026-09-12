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HammerFall - Crimson Thunder (coloured) (4065629692674) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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HammerFall - Crimson Thunder (coloured) (4065629692674) виниловая пластинка

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HammerFall - Crimson Thunder (coloured) (4065629692674) виниловая пластинка - фото 1
HammerFall - Crimson Thunder (coloured) (4065629692674) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Hammerfall
Альбом (сингл)
Crimson Thunder
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • HammerFall - Crimson Thunder (coloured) (4065629692674) виниловая пластинка - фото 1
  • HammerFall - Crimson Thunder (coloured) (4065629692674) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665104
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Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629692674]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Hammerfall
Альбом (сингл)
Crimson Thunder
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Riders Of The Storm, Hearts On Fire, On The Edge of Honour, Crimson Thunder, Lore Of The Arcane, Trailblazers, Dreams Come True, Angel Of Mercy, The Unforgiving Blade, In Memoriam, Hero's Return, Crimson Thunder Medley (Live), Riders of The Storm (preproduction), On The Edge Of Honour (preproduction), Trailblazers (preproduction), Hero’s Return (preproduction), Hearts On Fire (preproduction)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара HammerFall - Crimson Thunder (coloured) (4065629692674) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda

Отзывы о товаре HammerFall - Crimson Thunder (coloured) (4065629692674) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629692674]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Hammerfall
Альбом (сингл)
Crimson Thunder
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Riders Of The Storm, Hearts On Fire, On The Edge of Honour, Crimson Thunder, Lore Of The Arcane, Trailblazers, Dreams Come True, Angel Of Mercy, The Unforgiving Blade, In Memoriam, Hero's Return, Crimson Thunder Medley (Live), Riders of The Storm (preproduction), On The Edge Of Honour (preproduction), Trailblazers (preproduction), Hero’s Return (preproduction), Hearts On Fire (preproduction)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda
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