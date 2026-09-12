Кофеварка эспрессо BQ CM3001 Стальной-черный
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Характеристики
Описание товара Кофеварка эспрессо BQ CM3001 Стальной-черный
Рожковая кофеварка BQ — идеальный выбор для истинных ценителей качественного кофе. Этот надежный прибор сочетает в себе современный дизайн и высокую производительность, предлагая великолепные возможности для создания ваших любимых кофейных напитков. С мощностью в 1450 Вт и давлением 15 бар кофеварка BQ гарантирует быстрый и качественный процесс экстракции, раскрывая богатый вкус и насыщенный аромат молотого кофе. Объем резервуара для воды составляет 1 литр, что позволяет приготовить несколько порций кофе подряд без необходимости долива воды. Электронное управление упрощает настройку кофеварки, а функция выбора объема порции обеспечивает точную дозировку. Капучинатор, встроенный в кофеварку, позволит вам без труда приготовить восхитительный капучино с великолепной пенкой. Дополнительно кофеварка оснащена функцией подогрева чашек, что придаст вашему кофе особое тепло и сохранит аромат дольше. Элегантный черно-серебристый дизайн устройства гармонично впишется в любой интерьер кухни, а вес всего в 3,3 кг делает ее удобной и мобильной. С длиной сетевого кабеля в 0,8 м кофеварка BQ не оставляет места для дискомфорта при установке на вашей кухне, предлагая максимальное удобство и гибкость в использовании. Независимо от вашего кофейного предпочтения, этот аппарат станет вашим надежным спутником в каждое утро.
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