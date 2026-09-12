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Кофеварка эспрессо BQ CM3001 Стальной-черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофеварка эспрессо BQ CM3001 Стальной-черный

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Кофеварка эспрессо BQ CM3001 Стальной-черный - фото 1
Кофеварка эспрессо BQ CM3001 Стальной-черный - фото 2
Кофеварка эспрессо BQ CM3001 Стальной-черный - фото 3
Кофеварка эспрессо BQ CM3001 Стальной-черный - фото 4
Кофеварка эспрессо BQ CM3001 Стальной-черный - фото 5
Кофеварка эспрессо BQ CM3001 Стальной-черный - фото 6
Кофеварка эспрессо BQ CM3001 Стальной-черный - фото 7
Кофеварка эспрессо BQ CM3001 Стальной-черный - фото 8
Кофеварка эспрессо BQ CM3001 Стальной-черный - фото 9
Кофеварка эспрессо BQ CM3001 Стальной-черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1450
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1
Цвет
черный, серебристый
Управление
электронное
Выбор объема порции
да
Подогрев чашек
да
  • Кофеварка эспрессо BQ CM3001 Стальной-черный - фото 1
  • Кофеварка эспрессо BQ CM3001 Стальной-черный - фото 2
  • Кофеварка эспрессо BQ CM3001 Стальной-черный - фото 3
  • Кофеварка эспрессо BQ CM3001 Стальной-черный - фото 4
  • Кофеварка эспрессо BQ CM3001 Стальной-черный - фото 5
  • Кофеварка эспрессо BQ CM3001 Стальной-черный - фото 6
  • Кофеварка эспрессо BQ CM3001 Стальной-черный - фото 7
  • Кофеварка эспрессо BQ CM3001 Стальной-черный - фото 8
  • Кофеварка эспрессо BQ CM3001 Стальной-черный - фото 9
  • Кофеварка эспрессо BQ CM3001 Стальной-черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664559
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1450
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1
Материал корпуса
пластик / металл
Цвет
черный, серебристый
Управление
электронное
Выбор объема порции
да
Давление
15
Подогрев чашек
да
Длина сетевого кабеля
0.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х35х19
Вес, кг.
3.46

Описание товара Кофеварка эспрессо BQ CM3001 Стальной-черный

Рожковая кофеварка BQ — идеальный выбор для истинных ценителей качественного кофе. Этот надежный прибор сочетает в себе современный дизайн и высокую производительность, предлагая великолепные возможности для создания ваших любимых кофейных напитков. С мощностью в 1450 Вт и давлением 15 бар кофеварка BQ гарантирует быстрый и качественный процесс экстракции, раскрывая богатый вкус и насыщенный аромат молотого кофе. Объем резервуара для воды составляет 1 литр, что позволяет приготовить несколько порций кофе подряд без необходимости долива воды. Электронное управление упрощает настройку кофеварки, а функция выбора объема порции обеспечивает точную дозировку. Капучинатор, встроенный в кофеварку, позволит вам без труда приготовить восхитительный капучино с великолепной пенкой. Дополнительно кофеварка оснащена функцией подогрева чашек, что придаст вашему кофе особое тепло и сохранит аромат дольше. Элегантный черно-серебристый дизайн устройства гармонично впишется в любой интерьер кухни, а вес всего в 3,3 кг делает ее удобной и мобильной. С длиной сетевого кабеля в 0,8 м кофеварка BQ не оставляет места для дискомфорта при установке на вашей кухне, предлагая максимальное удобство и гибкость в использовании. Независимо от вашего кофейного предпочтения, этот аппарат станет вашим надежным спутником в каждое утро.

Отзывы о товаре Кофеварка эспрессо BQ CM3001 Стальной-черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1450
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1
Материал корпуса
пластик / металл
Цвет
черный, серебристый
Управление
электронное
Выбор объема порции
да
Давление
15
Подогрев чашек
да
Развернуть
Длина сетевого кабеля
0.8
Страна производитель
Китай
Описание
Рожковая кофеварка BQ — идеальный выбор для истинных ценителей качественного кофе. Этот надежный прибор сочетает в себе современный дизайн и высокую производительность, предлагая великолепные возможности для создания ваших любимых кофейных напитков. С мощностью в 1450 Вт и давлением 15 бар кофеварка BQ гарантирует быстрый и качественный процесс экстракции, раскрывая богатый вкус и насыщенный аромат молотого кофе. Объем резервуара для воды составляет 1 литр, что позволяет приготовить несколько порций кофе подряд без необходимости долива воды. Электронное управление упрощает настройку кофеварки, а функция выбора объема порции обеспечивает точную дозировку. Капучинатор, встроенный в кофеварку, позволит вам без труда приготовить восхитительный капучино с великолепной пенкой. Дополнительно кофеварка оснащена функцией подогрева чашек, что придаст вашему кофе особое тепло и сохранит аромат дольше. Элегантный черно-серебристый дизайн устройства гармонично впишется в любой интерьер кухни, а вес всего в 3,3 кг делает ее удобной и мобильной. С длиной сетевого кабеля в 0,8 м кофеварка BQ не оставляет места для дискомфорта при установке на вашей кухне, предлагая максимальное удобство и гибкость в использовании. Независимо от вашего кофейного предпочтения, этот аппарат станет вашим надежным спутником в каждое утро.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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