Кофемолка BQ CG1004 Стальной-черный
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Характеристики
Описание товара Кофемолка BQ CG1004 Стальной-черный
Кофемолка BQ — это стильное и компактное устройство для быстрого и легкого приготовления свежемолотого кофе в домашних условиях. Она выполнена в элегантном серебристо-черном цвете, который гармонично дополнит любой кухонный интерьер. Кофемолка оснащена мощным мотором с мощностью 220 Вт и ротационным ножом, который обеспечивает равномерный помол кофейных зерен. Устройство рассчитано на объем до 60 грамм зерен за один цикл, что отлично подойдет как для одинокого любителя кофе, так и для небольшой компании. Кофемолка BQ имеет важную функцию безопасности — блокировку включения при снятой крышке, предотвращая случайное включение устройства. Это делает эксплуатацию кофемолки безопасной и удобной. Однако стоит отметить, что модель не оснащена регулировкой степени помола, порционным помолом, а также защитой от перегрева, что делает её идеальным выбором для любителей простых и надежных решений. С весом всего 0,985 кг, кофемолка BQ является компактным и портативным устройством, которое легко разместить на кухне и также легко хранить. Это отличный выбор для тех, кто ценит свежемолотый кофе, простоту и стильный дизайн.
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