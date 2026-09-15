Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6198/S/X PEACH PLD-20569273352SP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 990 руб.
В наличии
Код товара: 663873
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 990 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Очки
Frame Color Code
733/SP
Материал
металл, пластик
Пол
мужской
Поляризация
да
Размер заушника
140 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
коричневый
Цвет оправы
оранжевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х5х3
Вес, г.
50
Описание товара Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6198/S/X PEACH PLD-20569273352SP
Polaroid Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6198/S/X PEACH PLD-20569273352SP
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Очки
Frame Color Code
733/SP
Материал
металл, пластик
Пол
мужской
Поляризация
да
Размер заушника
140 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
коричневый
Цвет оправы
оранжевый
Страна производитель
Китай
Polaroid Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6198/S/X PEACH PLD-20569273352SP
Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6198/S/X PEACH PLD-20569273352SP - по цене 3990 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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