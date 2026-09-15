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Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S BLCKGREEN CAR-2058287ZJ499O купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S BLCKGREEN CAR-2058287ZJ499O

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Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S BLCKGREEN CAR-2058287ZJ499O - фото 1
Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S BLCKGREEN CAR-2058287ZJ499O - фото 2
Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S BLCKGREEN CAR-2058287ZJ499O - фото 3
Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S BLCKGREEN CAR-2058287ZJ499O - фото 4
Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S BLCKGREEN CAR-2058287ZJ499O - фото 5
Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S BLCKGREEN CAR-2058287ZJ499O - фото 6
Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S BLCKGREEN CAR-2058287ZJ499O - фото 7
Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S BLCKGREEN CAR-2058287ZJ499O - фото 8
Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S BLCKGREEN CAR-2058287ZJ499O - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки унисекс
  • Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S BLCKGREEN CAR-2058287ZJ499O - фото 1
  • Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S BLCKGREEN CAR-2058287ZJ499O - фото 2
  • Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S BLCKGREEN CAR-2058287ZJ499O - фото 3
  • Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S BLCKGREEN CAR-2058287ZJ499O - фото 4
  • Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S BLCKGREEN CAR-2058287ZJ499O - фото 5
  • Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S BLCKGREEN CAR-2058287ZJ499O - фото 6
  • Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S BLCKGREEN CAR-2058287ZJ499O - фото 7
  • Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S BLCKGREEN CAR-2058287ZJ499O - фото 8
  • Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S BLCKGREEN CAR-2058287ZJ499O - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 500 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 663468
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S BLCKGREEN CAR-2058287ZJ499O
6 500 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Carrera
Тип товара
Солнцезащитные очки унисекс
Материал
пластик, металл
Пол
унисекс
Размер заушника
135 мм
Размер моста
17 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S BLCKGREEN CAR-2058287ZJ499O

CARRERA – известный итальянский бренд оправ и солнцезащитных очков, выпуск которых осуществляется с 1956 года. Компания была создана Вильгельмом Ангером и получила свое название в честь легендарной и опасной гонки «CARRERA Panamericana». Именно поэтому изначально под брендом CARRERA выпускалась лыжная атрибутика – спортивные очки, маски, защитные шлемы. В 1964 году Вильгельм Ангер изобрел уникальный материал оптил, обладающий исключительными свойствами – легкостью, эффектом памяти, термоактивностью, прочностью, эластичностью и гипоаллергенностью. В 1979 году была создана линейка складных солнцезащитных очков и сменных линз для профессиональных автогонщиков и спортсменов совместно с Фердинандом Порше и его одноименным брендом Porsche. В 1980-ых годах компания CARRERA расширила свой ассортимент оправами для корригирующих очков. Салоны бренда к этому времени уже работали во многих мировых столицах и восьмидесяти странах мира. Модели CARRERA уже тогда олицетворяли высокое качество, надежность, безопасность и несравненную функциональность. На сегодняшний день ассортимент оправ и очков CARRERA лаконично сочетает в себе классические и спортивные модели, которые подходят для любых ситуаций. Мужские оправы CARRERA подчеркивают брутальность и индивидуальность современного мужчины, женские – яркость и независимость современной женщины. Солнцезащитные очки и оправы CARRERA обеспечивают комфорт и удобство при длительном ношении, универсальность и безупречный стиль своего обладателя. На выпуске оправ и солнцезащитных очков CARRERA специализируется знаменитая итальянская компания Safilo, которая входит в тройку крупнейших мировых производителей оптики. Благодаря применению высококачественных материалов, оправы и очки CARRERA являются синонимом передовых технологий, максимальной надежности и непревзойденного дизайна.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S BLCKGREEN CAR-2058287ZJ499O




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Carrera
Тип товара
Солнцезащитные очки унисекс
Материал
пластик, металл
Пол
унисекс
Размер заушника
135 мм
Размер моста
17 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Китай
Описание
CARRERA – известный итальянский бренд оправ и солнцезащитных очков, выпуск которых осуществляется с 1956 года. Компания была создана Вильгельмом Ангером и получила свое название в честь легендарной и опасной гонки «CARRERA Panamericana». Именно поэтому изначально под брендом CARRERA выпускалась лыжная атрибутика – спортивные очки, маски, защитные шлемы. В 1964 году Вильгельм Ангер изобрел уникальный материал оптил, обладающий исключительными свойствами – легкостью, эффектом памяти, термоактивностью, прочностью, эластичностью и гипоаллергенностью. В 1979 году была создана линейка складных солнцезащитных очков и сменных линз для профессиональных автогонщиков и спортсменов совместно с Фердинандом Порше и его одноименным брендом Porsche. В 1980-ых годах компания CARRERA расширила свой ассортимент оправами для корригирующих очков. Салоны бренда к этому времени уже работали во многих мировых столицах и восьмидесяти странах мира. Модели CARRERA уже тогда олицетворяли высокое качество, надежность, безопасность и несравненную функциональность. На сегодняшний день ассортимент оправ и очков CARRERA лаконично сочетает в себе классические и спортивные модели, которые подходят для любых ситуаций. Мужские оправы CARRERA подчеркивают брутальность и индивидуальность современного мужчины, женские – яркость и независимость современной женщины. Солнцезащитные очки и оправы CARRERA обеспечивают комфорт и удобство при длительном ношении, универсальность и безупречный стиль своего обладателя. На выпуске оправ и солнцезащитных очков CARRERA специализируется знаменитая итальянская компания Safilo, которая входит в тройку крупнейших мировых производителей оптики. Благодаря применению высококачественных материалов, оправы и очки CARRERA являются синонимом передовых технологий, максимальной надежности и непревзойденного дизайна.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S BLCKGREEN CAR-2058287ZJ499O – стоимость товара 6500 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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