Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S GRY GREEN CAR-2058283U549IR
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Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки унисекс
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 500 руб.
В наличии
Код товара: 663467
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 500 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S GRY GREEN CAR-2058283U549IR
Эта модель станет идеальным выбором для обладателей круглой, овальной, квадратной или сердцевидной формы лица. Линзы обладают 100% защитной от вредного ультрафиолетового излучения солнца.. Линзы имеют 3 категорию защиты от воздействия солнечного света (8-18% светопропускания). Подходят для использования в городе, на пляже, у воды или для занятий спортом при ярком солнце.
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Эта модель станет идеальным выбором для обладателей круглой, овальной, квадратной или сердцевидной формы лица. Линзы обладают 100% защитной от вредного ультрафиолетового излучения солнца.. Линзы имеют 3 категорию защиты от воздействия солнечного света (8-18% светопропускания). Подходят для использования в городе, на пляже, у воды или для занятий спортом при ярком солнце.
Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S GRY GREEN CAR-2058283U549IR - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6500 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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