Top.Mail.Ru
Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S GRY GREEN CAR-2058283U549IR купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S GRY GREEN CAR-2058283U549IR

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S GRY GREEN CAR-2058283U549IR - фото 1
Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S GRY GREEN CAR-2058283U549IR - фото 2
Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S GRY GREEN CAR-2058283U549IR - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки унисекс
  • Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S GRY GREEN CAR-2058283U549IR - фото 1
  • Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S GRY GREEN CAR-2058283U549IR - фото 2
  • Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S GRY GREEN CAR-2058283U549IR - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 500 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 663467
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S GRY GREEN CAR-2058283U549IR
6 500 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Carrera
Тип товара
Солнцезащитные очки унисекс
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S GRY GREEN CAR-2058283U549IR

Эта модель станет идеальным выбором для обладателей круглой, овальной, квадратной или сердцевидной формы лица. Линзы обладают 100% защитной от вредного ультрафиолетового излучения солнца.. Линзы имеют 3 категорию защиты от воздействия солнечного света (8-18% светопропускания). Подходят для использования в городе, на пляже, у воды или для занятий спортом при ярком солнце.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S GRY GREEN CAR-2058283U549IR




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Carrera
Тип товара
Солнцезащитные очки унисекс
Описание
Эта модель станет идеальным выбором для обладателей круглой, овальной, квадратной или сердцевидной формы лица. Линзы обладают 100% защитной от вредного ультрафиолетового излучения солнца.. Линзы имеют 3 категорию защиты от воздействия солнечного света (8-18% светопропускания). Подходят для использования в городе, на пляже, у воды или для занятий спортом при ярком солнце.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S GRY GREEN CAR-2058283U549IR - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6500 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...