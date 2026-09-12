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Бластер (длина 37см) водный, 3 цвета, в пакете двухструйный;голубой/салатовый/оранжевый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бластер (длина 37см) водный, 3 цвета, в пакете двухструйный;голубой/салатовый/оранжевый

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Бластер (длина 37см) водный, 3 цвета, в пакете двухструйный;голубой/салатовый/оранжевый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушечное оружие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 662071
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Игрушечное оружие
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
нет
Комплектация
пистолет, упаковка
Материал
пластик
Световые эффекты
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х21х5
Вес, г.
135

Описание товара Бластер (длина 37см) водный, 3 цвета, в пакете двухструйный;голубой/салатовый/оранжевый

Если вы ищете чем развлечь своего ребенка в деревне или на даче, то водяной пистолет - прекрасное решение всех проблем. Водяное развлечение порадует не только ваших детей, но и взрослые с радостью присоединяются к водной битве. Это прекрасное времяпровождение на природе рядом с водоемом или на пляже.

Отзывы о товаре Бластер (длина 37см) водный, 3 цвета, в пакете двухструйный;голубой/салатовый/оранжевый




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Игрушечное оружие
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
нет
Комплектация
пистолет, упаковка
Материал
пластик
Световые эффекты
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Если вы ищете чем развлечь своего ребенка в деревне или на даче, то водяной пистолет - прекрасное решение всех проблем. Водяное развлечение порадует не только ваших детей, но и взрослые с радостью присоединяются к водной битве. Это прекрасное времяпровождение на природе рядом с водоемом или на пляже.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бластер (длина 37см) водный, 3 цвета, в пакете двухструйный;голубой/салатовый/оранжевый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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